Impfpflicht in der Pflege - Ausfälle in Kliniken und Jobverlust

Viele Anfragen von ungeimpften Pflegekräften

Beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Südost gehen derzeit täglich zehn bis 15 Anfragen von ungeimpften Mitgliedern ein. "Wir haben gerade tatsächlich viele Anfragen von Mitgliedern, die sagen, sie möchten sich nicht impfen lassen, die sich auch dagegen wenden und sagen: 'Wir verstehen nicht, dass ihr als Verband uns nicht (…) den Rücken stärkt in diesem Punkt'", sagt Geschäftsführerin Marliese Biederbeck. Aber der Verband verweist auf die Empfehlungen des RKI und der Wissenschaft und spricht sich klar für die Corona-Impfung aus.

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen gemeldet werden

Mitarbeitende, die bis Mitte März keinen Impfnachweis vorlegen können, müssen vom Arbeitgeber an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Wie es dann genau weitergeht, ist noch unklar. "Leider ist die Regelung, die die Impfpflicht umsetzen muss, nicht so ganz eindeutig", sagt Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. "Wir gehen im Moment davon aus, dass es auf jeden Fall ein Beschäftigungs- beziehungsweise Eintrittsverbot gibt. Damit gibt es dann auch eine nicht mehr vorhandene Verpflichtung zur Entgeltzahlung."

Kliniken scheinen aber einen gewissen Spielraum zu haben. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin teilte auf Anfrage mit: "Bei Nichtvorlage des Nachweises trotz Aufforderung entscheidet das zuständige Gesundheitsamt nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall über die weiteren Maßnahmen (z.B. ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot) und wird dabei auch die Personalsituation in der Einrichtung berücksichtigen."

Ausnahmen aus medizinischen Gründen

Ausnahmen von der Impfpflicht soll es zum Beispiel aus relevanten medizinischen Gründen geben. Auch Gerda will mit ihrem Arzt besprechen, ob ihre Grunderkrankungen für ein solches Attest ausreichend sind. Emy und Gerda, die beide betonen, dass sie sehr gerne in ihrem Beruf arbeiten, stehen wohl vor dem beruflichen Aus. Sie sind enttäuscht und fürchten auch finanzielle Einbußen. Gerda: "So schnell rauskatapultiert werden, das hat mich erst einmal sauer gemacht. Und dann hat es mir natürlich einen irren Stress versetzt. Und dann kamen bei mir wirklich so existenzielle Ängste." Inzwischen hat sie sich arbeitssuchend gemeldet, allerdings kann sie künftig nur in fachfremden Bereichen arbeiten.

Impfpflicht könnte Abwanderung aus Pflegeberuf beschleunigen

Bei der Bundesagentur für Arbeit heißt es, es sei wegen der Teil-Impfpflicht noch keine Bewegung auf dem Markt erkennbar. Allerdings wurden die letzten Zahlen nur wenige Tage nach dem Beschluss über die Impfpflicht erfasst. Das Unternehmen Sinus Personalmanagement, das Fachkräfte im Gesundheitswesen vermittelt, beobachtet weiter Abwanderungstendenzen von Mitarbeitern aus der Pflege, aber nicht nur wegen Corona. Die kommende Impfpflicht werde dies aber noch einmal beschleunigen, schätzt die Münchner Firma.

Keine große Kündigungswelle erwartet

Es wird zu Ausfällen kommen, aber eine große Kündigungswelle erwarten die meisten Kliniken nicht. Dennoch wird sich in einigen Krankenhäusern und Stationen die ohnehin schon angespannte Personalsituation wohl noch einmal verschärfen. Auf Gerdas Station, auf der nach ihren Angaben rund die Hälfte des Pflegepersonals noch nicht geimpft ist, könnte es eng werden. "Dann wird halt eine Art Notprogramm gefahren werden. Vielleicht wird die Patientenanzahl etwas reduziert, vielleicht müssen Therapeuten mehr Pflegeaufgaben übernehmen", meint die Krankenschwester.

Viele Kliniken hoffen, dass sie in den kommenden Wochen noch den einen oder anderen Mitarbeitenden überzeugen können. Die Kliniken Südostbayern, zu denen Krankenhäuser unter anderem in Trostberg und Freilassing gehören, haben zum Beispiel auch die ungeimpften Fachkräfte angeschrieben, die in Zeitungen inseriert haben. "Ich freue mich, wenn es endlich Menschen gibt, die tatsächlich neue Stellen im Bereich des Gesundheitswesens suchen", so Vorstandschef Uwe Gretscher. "Wir machen unsere Hände und Türen auf, um neue Mitarbeiter zu gewinnen." Von den derzeitigen Mitarbeitern habe er bisher noch "keine einzige Kündigung" wegen der Impfpflicht erhalten.

Gespräche und Infoveranstaltungen

Die Kliniken Südostbayern, aber auch andere Krankenhäuser bieten ungeimpften Mitarbeitern nun Gespräche und Infoveranstaltungen an. "Wir hoffen natürlich, (…), dass sich der ein oder andere doch noch einen Ruck gibt und sich impfen lässt. Also ich gebe das noch nicht auf", sagt die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof, zuständig für die Klinik Kitzinger Land. Auch das Klinikum Nürnberg hofft, in Gesprächen "Ängste und unbegründete Sorgen vor der Impfung abzubauen", betont Pressesprecherin Sabine Stoll.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht nur erster Schritt

Klar ist für Verbände aber auch, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur ein erster Schritt sein könne. Man brauche auch eine allgemeine Impfpflicht, so Biederbeck vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Südost. Auch die Bayerischen Krankenhausgesellschaft sieht das so. Engehausen: "Wenn die allgemeine Impfpflicht nicht kommt, dann ist aus unserer Sicht auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht nochmals zu überdenken - oder zumindest zu verschieben."