Impfpflicht für Pflegeberufe: Einrichtungen bereiten sich vor

Die allgemeine Impflicht wird heiß diskutiert, die Impfpflicht für Pflegeberufe ist bereits auf dem Weg. Das beschäftigt derzeit die gesamte Branche.

Caritas sieht offene Fragen

In Seniorenheimen der Caritas gebe es schon vereinzelt Kündigungen, allerdings sei die Stimmung insgesamt noch tragbar, betonte der Regensburger Caritas-Sprecher Harry Landauer auf BR-Nachfrage. Der Caritasverband Regensburg ist zuständig für etwa 50 Alten-und Pflegeheime sowie 60 ambulante Pflegedienste. Vor allem die Frage, wie es mit den ungeimpften Mitarbeitern ab März weitergeht, wenn die Impflicht greift, sei derzeit aber noch unbeantwortet, hieß es weiter. Hier fehle es noch an konkreten Vorgaben vom Staat.

Die gute Nachricht sei allerdings, dass die Impfbereitschaft seit Einführung der "Impfpflicht für Pflegeberufe" zunehme: Es scheine also ersten Erkenntnissen nach so, als ob Ungeimpfte nicht voll auf Konfrontation aus seien. Weil man nach Worten Landauers "nicht einfach so seinen Arbeitsplatz aufgeben möchte".

Planungsunsicherheit in Regensburger Klinik

In den Krankenhäusern ist die Impfquote meist höher: Im Klinikum St. Josef in Regensburg zum Beispiel sind über 90 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Wie die ärztliche Direktorin Silvia Pemmerl dem BR sagte, bereite man sich auf die anstehende Impfpflicht vor, indem man probiert, niederschwellige Angebote für ungeimpfte Mitarbeitende zu machen. Man hoffe, dass sich jetzt noch Beschäftigte aufgrund der Pandemie-Lage und nicht der Impfpflicht wegen impfen lassen, so Pemmerl.

Herausfordernd sei allerdings aus Arbeitgebersicht die Planungsunsicherheit, es entstünden häufig Dienstpläne zwei Monate im Voraus und nachdem noch nicht ganz klar ist, wer dann noch einsatzfähig ist und bis dahin vielleicht doch noch geimpft, sei die Planung schwer. Auch wünsche man sich von den Behörden und schlussendlich von der Politik konkrete Ansagen, wie es ab Mitte März mit den Ungeimpften laufen soll.

Lakumed-Kliniken rechnen mit wenigen Kündigungen

Nachbesetzungen und eventuelle Lücken sind nach heutigem Stand bei den Pflegekräften in Landshut kein großes Problem. In den Lakumed-Kliniken ist die Impfquote im Bereich der Pflege und Ärzteschaft ebenfalls sehr hoch, weshalb man hier auch von wenigen Kündigungen wegen der Impfpflicht ausgeht. Laut dem geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden der Lakumed-Kliniken, Jakob Fuchs, ist es, wenn jemand kündigt, für Pflegekräfte schwierig, eine Arbeitsstelle außerhalb des Gesundheitswesens zu finden, da die Impfpflicht ja nicht nur die Kliniken, sondern auch andere Bereiche, in denen Pflegekräfte arbeiten, betreffe.

Ein größeres Problem sehen die Kliniken unter anderem im Bereich des Reinigungsdienstes und des Küchenpersonals, wo die Impfquote vergleichsweise niedriger ist. Da befürchte man, dass sich die Reinigungskräfte Einsatzstellen zur Gebäudereinigung außerhalb des Gesundheitswesens suchen könnten.

Klinikum Passau: 92 Prozent der Beschäftigten bereits geimpft

Am Klinikum Passau hofft man durch die Impfpflicht für Pflegekräfte, dass sich ungeimpfte Mitarbeiter noch zu einer Impfung entschließen. "Grundsätzlich würde ich eine allgemeine Impfpflicht sehr begrüßen", betont Klinikums-Werkleiter Stefan Nowack. "Denn meiner Ansicht nach ist es schwer zu vermitteln, dass Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen geimpft sein müssen, dies jedoch nicht für Patienten gilt, die sie versorgen müssen."

Ob es durch die Impfpflicht Kündigungen geben wird, sei im Moment noch nicht abzuschätzen. Aktuell läge die Impfquote unter den rund 2500 Beschäftigten des Klinikums Passau bei 92 Prozent.