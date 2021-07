Impfmüdigkeit auch in oberbayerischen Impfzentren spürbar

Eigentlich können jeden Tag 420 Menschen eine Spritze bekommen. In dieser Woche wird die Kapazität des Impfzentrums Freising auch noch voll genutzt. Ab Montag sieht das jedoch anders aus. Nach jetzigem Stand ist die Einrichtung dann nur noch zu einem Viertel ausgelastet, weil die Terminbuchungen stark zurückgegangen sind. Möglicherweise werde man es deshalb tageweise schließen, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk.

Keine Sonderimpftage mehr

Bereits abgesagt sind die Sonderimpfaktionen, die am Wochenende in der Freisinger Realschule und in der Hallertauer Außenstelle des Freisinger Impfzentrums, in Au, stattfinden sollten. Die Anmeldezahlen waren auch hier viel zu gering. Dabei liegt die Impfquote im Landkreis erst bei knapp 45 Prozent.

Sorge vor erneuter Welle im Herbst

Inzwischen wirbt Landrat Helmut Petz (Freie Wähler) mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung für Terminbuchungen. Nur damit könne man einen erneuten Lockdown mit "empfindlichen Beschränkungen" im Herbst verhindern.

Ähnliche Situation in Impfzentrum Starnberg

In anderen Impfzentren in Oberbayern sieht es nicht viel anders aus. Im Impfzentrum Starnberg etwa wird derzeit offenbar jeder zweite Termin geschwänzt. Viele Angemeldete nehmen ihre Termine den Verantwortlichen zufolge nicht wahr.