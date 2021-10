Impfinteresse in Mittelfranken nimmt zu

Die Zahl der Menschen, die sich impfen lassen wollen, ist in Nürnberg wieder leicht gestiegen. Ulrike Goeken-Haidl, Koordinatorin der Impfzentren in Nürnberg, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir haben derzeit einen Anstieg bei den absoluten Zahlen. Alleine am Wochenende haben wir rund 1.800 Menschen geimpft." Um einen echten Trend herauszulesen, sei es aber noch zu früh, so Goeken-Haidl. Spannend sei, ob sich nun am kommenden Wochenende wieder so viele Menschen impfen lassen wollten.

Nürnberger Impfzentren nur noch an bestimmten Tagen geöffnet

In der Stadt gibt es derzeit noch zwei feste Stationen: an der alten KFZ- Zulassungsstelle an der Großreuther Straße und im "City-Point". Dort können sich die Menschen impfen lassen. Allerdings sind diese Stationen nur noch an bestimmten Tagen geöffnet. Nach wie vor gibt es auch mobile Teams, die auch bei Sonderimpfaktionen im Einsatz sind. Allein am Mittwoch wurden mit diesen Teams rund 604 Menschen geimpft, davon etwa 170 zum ersten Mal.

Impf-Ansturm am Feierabend

Die Koordinatorin der Impfzentren in Nürnberg appelliert außerdem an die Menschen, sich nicht nur in den Abendstunden impfen zu lassen, sondern auch Termine am Morgen wahrzunehmen. "Wir haben es jetzt erlebt, dass der Ansturm immer am Feierabend kam, kurz bevor eine Impfstation schließt", so Goeken-Haidl.

Kostenpflichtige Coronatests könnten eine Rolle spielen

Auch in Fürth gibt es noch zwei feste Impfstationen an der Rosenstraße und an der Fürther Freiheit, die jeweils an verschiedenen Tagen geöffnet sind. Ein Sprecher des Landratsamts Fürth sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass noch kein signifikanter Anstieg bei den Impfungen festzustellen sei. Mitarbeitende der Impfzentren würden aber berichten, dass viele, die sich zum ersten Mal impfen lassen, das damit begründeten, dass die Coronatests nun kostenpflichtig seien.

In Erlangen sind aktuell noch keine Zahlen von dieser Woche verfügbar, in den vergangenen Wochen gab es auch hier keinen großen Anstieg bei den Impfungen.

Steigende Impf-Nachfrage auch in Ansbach

Im Ansbacher Impfzentrum gibt es derzeit keinen Impf-Stau. Wie ein Sprecher des Landratsamts Ansbach dem BR auf Anfrage mitteilt, gebe es momentan ausreichend Vakzine für alle Impfwilligen im Landkreis. Aufgrund vermehrter Anrufe bei der Hotline ist seit wenigen Tagen eine steigende Nachfrage erkennbar. Ob diese jedoch mit dem Ende der kostenlosen Corona-Tests zusammenhängt, lasse sich aus den aktuell vorliegenden Zahlen allerdings noch nicht ablesen, so der Sprecher weiter.

Seit mehreren Wochen gehe der Impffortschritt nur langsam voran. Aktuell sind 59,66 Prozent erstgeimpft und 61,35 Prozent zweitgeimpft. Hierbei ist anzumerken, dass Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson (einmalige Impfung) bei den Zweitimpfungen registriert werden. Vor einer Woche lag der Wert der Erstgeimpften bei 59,35 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 60,81 Prozent. Am Impfzentrum Ansbach findet freitags von 9 bis 17 Uhr eine Impfsprechstunde statt.

Kein Run auf Corona-Impfungen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Obwohl die Corona-Tests seit Montag kostenpflichtig sind, hat die Zahl der Impfungen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen nicht zugenommen. Es sei kein spürbarer Anstieg zu verzeichnen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. So hätten sich am Mittwoch 56 Menschen im Impfzentrum impfen lassen. Das sei vergleichbar mit den Wochen zuvor. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sind rund 60 Prozent der Menschen erst- und zweitgeimpft.