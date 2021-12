Impfen zwischen den Jahren – wo geht das?

Die Corona-Pandemie macht zum Jahresende keine Pause. Und so lautet auch in Bayern die Devise: impfen, impfen, impfen. Die befürchteten Auswirkungen einer Omikron-Welle sollen so abgemildert werden. Egal ob Erstimpfung oder Booster - einige Landkreise und Kommunen haben selbst über den Jahreswechsel ihre Impfzentren geöffnet. Auffrischungsimpfungen sind dort jetzt sogar schon drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich.

BR24 hat nachgefragt, wo und wann Sie sich zwischen den Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Oberfranken

In Oberfranken können sich Impfwillige in Hof an Neujahr von 15.00 bis 19.00 Uhr impfen lassen - ohne vorherige Terminvergabe.

Das Impfzentrum Forchheim hat an Silvester von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet, sowie an Neujahr von 12.00 bis 18.00 Uhr.

Erstimpfungen ab einem Alter von fünf Jahren bietet das Impfzentrum Lichtenfels an Silvester von 8.30 bis 11.30 Uhr an - und an Neujahr (01.01.22) von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Die Impfzentren in Bamberg und Bayreuth machen an Neujahr Pause. Auch das Impfzentrum Wunsiedel bietet an Silvester und Neujahr keine offenen Impftermine an. Das Impfzentrum Kronach bleibt ebenfalls an beiden Tagen zu.

Mittelfranken

Viele Impfzentren in Mittelfranken bleiben zum Jahreswechsel geschlossen.

An Silvester wird in Nürnberg von 9 bis 14 Uhr geimpft, an Neujahr haben die städtischen Impfzentren dann zu. Ab Sonntag (2.1.22) wird wieder weitergeimpft.

In Ansbach ist das Impfzentrum ebenfalls am 31.12. zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet und bleibt am 1.1. geschlossen. Ab Sonntag gelten wieder die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr an sieben Tagen pro Woche.

Im Erlanger Impfzentrum in den Arcaden wird am 30.12.21 noch bis 21 Uhr geimpft, dann ist Pause bis zum 3. Januar.

Unterfranken

Im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg läuft das Impfzentrum in Hösbach zwischen den Jahren im Normalbetrieb. An Silvester kann man sich hier zwischen 8 und 13 Uhr impfen lassen.

In Schweinfurt wird etwa im Impfzentrum am Volksfestplatz vom 1. Januar bis 6. Januar zwischen 11.00 Uhr und 19. Uhr gegen Corona geimpft. Die Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck haben an Silvester und Neujahr geschlossen.

In Würzburg hat das Impfzentrum "Am Handelshof" am 31.12. zwischen 10 und 15.30 Uhr geöffnet. Auch am 1. und 2. Januar wird dort gegen Corona geimpft, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Anders sieht es im Impfzentrum Bad Kissingen aus, das zwischen 21.12 und 2.1. geschlossen bleiben wird.

Auch das Impfzentrum in Rhön-Grabfeld macht an Silvester und den Feiertagen zu. Laut dem Landratsamt in Bad Neustadt sind genügend Termine während der regulären Öffnungszeiten frei – die oft bis 22.00 Uhr gehen.

Das Impfzentrum des Landkreises Kitzingen in den Marshall Heights impft an Silvester zwischen 9 und 13 Uhr gegen Corona. Familienimpftage für Kinder von fünf bis elf Jahren sind für den 2. und 5. Januar angesetzt.

Der Landkreis Haßberge hält es wie Miltenberg – dort bleiben die Impfzentren in Königsberg und Hofheim auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet.

Oberbayern

Wer sich in München impfen lassen will, bekommt seinen Piks auch über den Jahreswechsel - und zwar an der Impf-Außenstelle Theresienwiese. Deren Öffnungszeiten werden laut Stadt sogar ausgeweitet, "damit Impfwillige an den arbeitsfreien Tagen die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen". Am 31. Dezember sowie am 1. Januar ist auf der Theresienwiese jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet – sonst bis 18.15 Uhr. Außerhalb von Feiertagen haben auch das Impfzentrum Riem und weitere Außenstellen geöffnet. In allen Impfzentren muss allerdings zuvor ein Termin vereinbart werden.

Am Pfaffenhofener Impfzentrum mit seinen beiden Standorten in Hettenshausen und Geisenfeld gibt es im Dezember und Januar noch freie Termine. In Hettenshausen bei Pfaffenhofen wird montags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr geimpft und dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 15 Uhr. In Geisenfeld wird montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geimpft. Sonntags und an den Feiertagen sind die Impfzentren geschlossen.

Das Impfzentrum in Mühldorf ist hingegen ununterbrochen von 9 bis 22 Uhr geöffnet, auch an Silvester, Neujahr und Heilig Dreikönig. Die genauen Standorte und Öffnungszeiten veröffentlicht der Landkreis im Internet.

In Rosenheim bietet das Impfzentrum täglich von 8 bis 17 Uhr Impfungen an, auch an Silvester, Neujahr und Heilig Dreikönig. Donnerstags (aber nicht am 6. Januar) hat das Impfzentrum bis 21 Uhr geöffnet.

Das Impfzentrum Ebersberg und seine Außenstelle in Poing haben an Neujahr geschlossen. An Silvester werden in Ebersberg aber von 8.30 bis 13 Uhr Impfungen angeboten.

Oberpfalz

Auch die Impfzentren in der Oberpfalz haben über den Jahreswechsel unterschiedlich geöffnet.

In Roding und Bad Kötzting im Landkreis Cham wird am 31.12.2021 von 9 bis 12 Uhr geimpft. Am Neujahrstag sind die Impfzentren geschlossen. Von 2.01. bis 8.01.2022 sind die Impfzentren täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Mittwoch und Freitag sogar von 9 bis 20 Uhr. Interessierte müssen für eine Impfung vorab einen Termin vereinbaren.

Das Impfzentrum am Dultplatz in Regensburg ist vom 31.12. bis 03.01.2.2022 geschlossen - wegen eines Umbaus. Ab 4.01.2022 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Auch das Impfzentrum in der Greflinger Straße ist von 30.12.2021 bis einschließlich 01.01.2022 geschlossen. Ab dem 2. Januar gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Das Impfzentrum ist täglich (Mo-So) von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Hier braucht es keine Anmeldung.

Das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf in Nabburg ist am 31.12. und am 01.01. geschlossen. Von 2. bis 5. Januar werden ausschließlich Impfungen mit bereits vereinbartem Termin vorgenommen. An Heilig Dreikönig, 6. Januar, hat das Impfzentrum von 9 bis 12 Uhr für Kinderimpfungen (5-11 Jahre) geöffnet. Interessierte brauchen keinen Termin. Von 13.30 bis 17 Uhr werden dann Personen ab 12 Jahren geimpft, ebenfalls ohne Termin. Am Freitag, 7. Januar sind wieder ausschließlich Impfungen mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Das Impfzentrum des Landkreises Tirschenreuth in Waldsassen hat am 31.12. von 8 bis 11 Uhr und von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Am 1. Januar ist das Impfzentrum geschlossen. Am 2. Januar ist Kinderimpftag. Das Impfzentrum in Waldsassen hat dann dafür von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Geimpft wird ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung.

Niederbayern

In Niederbayern wird am Impfzentrum des Landkreises Regen am 30.12. nochmal den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr ohne Termin geimpft. Von 31. bis 3. Januar hat das Impfzentrum geschlossen. Ab 4. Januar wird es neben der Möglichkeit, sich im Impfzentrum impfen zu lassen, auch mobile Impftouren durch den Landkreis geben, teilt das Landratsamt mit. Die genauen Zeiten finden Interessierte hier.

Das Impfzentrum der Stadt Passau hat nur an Neujahr geschlossen. Am 30. Dezember wird von 12 bis 20 Uhr ohne Termin geimpft. An Silvester gibt es Impfungen in der X-Point-Halle von 8 bis 12 Uhr mit Termin und am Sonntag, den 2. Januar, von 12 bis 17 Uhr mit Termin.

Die Öffnungszeiten der Impfzentren in Kelheim und Mainburg finden laut Landratsamt-Homepage durchgehend täglich von 9.30 bis 22 Uhr statt.

Im Landkreis Landshut wird heute (30.12.) in Vilsbiburg geimpft. Ab dem 3. Januar dann immer montags, dienstags und freitags in der Mehrzweckhalle in Rottenburg und am Donnerstag in der Ballsporthalle Vilsbiburg.

Das Impfzentrum in Kumhausen-Preisenberg hat an Silvester und Neujahr geschlossen. Es öffnet wieder am 3. Januar.

Im Impfzentrum der Stadt Landshut auf dem Messegelände ist an Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An Neujahr und am Sonntag, den 2. Januar, hat es zu.

Schwaben

Auch in Schwaben sind über den Jahreswechsel etliche Freiwillige im Einsatz, um gegen Corona zu impfen.

Am Augsburger Impfzentrum wird an Silvester von 8 bis 13 Uhr ohne Termin geimpft und zwar ausschließlich mit dem Impfstoff von Moderna. Deshalb können nur über 30-Jährige geimpft werden. An der Uni, der Hochschule oder am Moritzplatz sind auch an Neujahr Impfungen möglich.

Im Allgäu wird an Silvester und Neujahr ebenfalls geimpft, die Impfzentren in Kaufbeuren und Marktoberdorf haben dazu jeweils von 8 bis 12 Uhr an Silvester und von 8 bis 16 Uhr am Neujahrstags geöffnet.

Im Landkreis Günzburg wird zu Silvester im Impfzentrum nur am Vormittag geimpft und bei einer Impfaktion in Ettenbeuren (8.30 – 11.30 Uhr). Keine Impfungen gibt’s zum Jahreswechsel im Neu-Ulmer Impfzentrum in Weißenhorn: Dort mussten aus Personalmangel Termine abgesagt werden.

In Dillingen wird am 31.12. in der Sebastian-Kneipp-Halle von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr geimpft, ebenso in der Brenzhalle in Gundelfingen sowie der Riedblickhalle in Buttenwiesen. Termine dafür müssen über das bayernweite Impfportal vereinbar werden. Außerdem bietet das Dillinger Impfzentrum am 2. Januar einen weiteren, dritten Kinderimpftag für 100 Kinder zwischen fünf und elf Jahren an.