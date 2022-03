"Impfen macht frei": Volksverhetzung in Würzburger Chatgruppe?

Es ist eine Chatgruppe, in der sich Eltern scheinbar nur um das Wohl ihrer Kinder sorgen. Eine Gruppe, in der sie Hinweise zu anstehenden Demonstrationen austauschen. Und in der der Spruch "Impfen macht frei" gepostet wird. Zu sehen ist er auf einer Zeichnung, die an das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz angelehnt ist. "So wie das Bild gestaltet ist, kann man durchaus einen Anfangsverdacht bejahen für eine Verharmlosung des Holocausts", sagt Oberstaatsanwalt Andreas Franck. Also für den Tatbestand der Volksverhetzung.

Franck ist Antisemitismusbeauftragter bei der Generalstaatsanwaltschaft in München. Schon seit Jahren gebe es zunehmend Tendenzen, den Holocaust zu verharmlosen. Doch mit der Pandemie und vor allem im letzten Jahr habe sich diese noch verstärkt, sagt er. "Ich halte solche Tendenzen für gefährlich, weil sie ein Ausdruck einer allgemeinen rechtsextremistischen Motivation sind, die Bedeutung des Holocausts herunterzuspielen, zu nivellieren und zu bagatellisieren", so Franck.

Fotojournalist dokumentiert Antisemitismus

Thomas Herterich hat den Screenshot aus der Telegram-Gruppe publik gemacht. Der freiberufliche Fotograf begleitet die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Würzburg nun seit rund zwei Jahren. Sein Name ist ein Pseudonym, seinen Klarnamen preisgeben sei ihm zu heikel.

Wenn Herterich seine Sachen für eine Demo packt, darf ein Helm nicht fehlen. Falls die Sache außer Kontrolle gerät und Gegenstände fliegen, kann er sich so schützen. Inzwischen schnallt er sich auch eine Kamera an die linke Schulter, um körperliche Übergriffe gegen ihn zu dokumentieren. "Viele Kolleginnen sind auch schon mit kugelsicheren Westen auf diesen Demos unterwegs", erzählt er. "Ich hab‘ mir auch eine bestellt."

Antisemitismus aus der bürgerlichen Mitte?

Warum er sich das antut? Um über Antisemitismus aus der bürgerlichen Mitte aufzuklären, sagt er. Über antisemitische Narrative. "Hier sind die Verbindungen da", sagt er auf einer genehmigten Demo. Der Antisemitismus aus der bürgerlichen Mitte sei vielen unbekannt. "Ich hab mir zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären." Die zivilgesellschaftliche Reaktion auf die Demos sei überschaubar, zu Zeiten von "Wügida" habe es mehr Gegenprotest gegeben als jetzt.

Während der Demonstration versucht Herterich, sich immer in der Nähe der Polizei aufzuhalten und nie alleine zu sein. Hier und da schießt er ein Foto. Zu sehen ist zum Beispiel ein Teilnehmer, der ein Sträflingskostüm trägt. "Ich mutmaße, dass die Person damit einen Insassen eines Konzentrationslagers nachmachen will", sagt Herterich.

Polizei sieht sich zur Neutralität verpflichtet

Vor Ort weist Herterich die Polizei auf den Versammlungsteilnehmer hin. Die sieht jedoch keinen Grund, einzugreifen. Das Polizeipräsidium Unterfranken schreibt auf Anfrage, dass sie sich zu Neutralität verpflichtet sehe. Die Polizei schütze dabei keine Meinungen, sondern das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die Verwendung antisemitischer Zeichen müsse stets im Einzelfall geprüft werden. Inhalte auf Telegram seien regelmäßig Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Keine Anzeige wegen "Impfen-macht-frei"-Post

Der Würzburger Kreisrat Sebastian Hansen (Grüne) wollte den Absender des "Impfen-macht-frei"-Posts anzeigen. Er hat es gelassen, weil ein Ermittlungserfolg aussichtslos schien. Denn es gibt nur den Screenshot von Fotograf Herterich und der Post ist mittlerweile aus der Gruppe gelöscht worden. Hansen sagte dem BR, dass Ermittlungen schon in eindeutigeren Fällen eingestellt worden seien. Zum Beispiel gegen einen Mann, der auf einer Rede Corona-Impfungen mit dem Holocaust verglich.

"Telegram ist natürlich eine Herausforderung für die Ermittlungsbehörden", sagt Oberstaatsanwalt Andreas Franck. Das bedeute aber nicht, dass der Staatsschutz nicht aktiv werden könne. Überall in Bayern würden solche Posts derzeit strafrechtlich verfolgt. In einem Medienbericht hieß es jüngst, dass das Bundeskriminalamt Telegram mit Anfragen und Löschbitten fluten wolle. Die Verfassungsschutzbehörden seien mittlerweile technisch auch eigenständig in der Lage, bei auf Telegram mutmaßliche Täter ermitteln zu können, sagt Franck.

Gemeinsame Linie bei Verharmlosung des Holocaust

Der Tatbestand der Volksverhetzung eröffne jedoch sehr viel Interpretationsspielraum. Deswegen habe man bayernweit bezüglich der Verharmlosung des Holocausts eine gemeinsame Linie erarbeitet, um diese dann besser verfolgen zu können. Dabei gehe es sowohl um eine Sensibilisierung aller Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für den Bereich antisemitischer Straftaten, als auch um die Vereinheitlichung der Rechtsanwendung.