Impfen, Kontrollen, Masken: Bayerns neue Corona-Beschlüsse

Die Corona-Lage in Deutschland und Bayern ist nach Meinung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) "sehr sehr ernst". Die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat habe mit 348 einen neuen Höchststand erreicht. Es drohe ein unangenehmer und schwerer Winter. "Keiner darf sich täuschen, wir stehen erst am Anfang der Entwicklung."

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprach von einer dramatischen und besorgniserregenden Situation. Am Montag seien 609 Betten auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt gewesen "und heute 650". Deswegen seien die neu beschlossenen Maßnahmen wichtig und richtig. "Wir können alle nur hoffen, dass sie auch in der Umsetzung wirken." Die Beschlüsse im Überblick.

Geldbuße oder Schließung: Strengere Kontrollen geplant

Nach dem Willen der Staatsregierung soll die Einhaltung der 2G- und 3G-Regeln künftig in Bayern flächendeckend, systematisch und engmaschig kontrolliert werden. Die Kreisverwaltungsbehörden sollen dafür Unterstützung von Polizeibeamten, die auch unmittelbar vor Ort ein Verwarnungsgeld zwischen 5 bis 55 Euro erheben könnten. "Es muss klar sein, dass das ganze System nur einen Sinn hat, wenn es auch eingehalten wird", betonte Ministerpräsident Söder. Sonst bleibe es bei einer Luftnummer und die 2G-Regeln verliefen im Sande. "Das darf nicht passieren", mahnte Söder.

Bei entsprechenden Verstößen ist laut Kabinettsbeschluss auch die vorübergehende Schließung der betreffenden Betrieben und Einrichtungen möglich.

Maskenpflicht im Unterricht "bis auf Weiteres" verlängert

Schülerinnen und Schüler in Bayern müssen sich auf eine längere Maskenpflicht im Unterricht einstellen. Eigentlich sollte sie nach den Herbstferien an weiterführenden Schulen auf zwei Wochen begrenzt sein, an Grundschulen auf eine Woche. Das Kabinett beschloss nun laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die Maßnahme "bis auf Weiteres" aufrechtzuerhalten.

2G-Übergangsregelung für Jugendliche

Nach der Kritik an der 2G-Regel auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf hat das Kabinett eine Übergangsregelung beschlossen, die am Donnerstag in Kraft treten soll: Bis Jahresende dürfen auch ungeimpfte Schülerinnen und Schüler bei 2G am Sporttraining, an Theater- oder Musikproben teilnehmen. Ansonsten aber will die Staatsregierung von einer konsequenten 2G-Regel nicht abrücken: Zutritt zu Kinos, Theatern und Museen, Freizeitparks und Zoos, Sporthallen und -stadien, Solarien und Seilbahnen bekommen weiterhin nur vollständig Geimpfte und Genesene.

Impfzentren werden wieder "hochgefahren"

Um Impfungen - insbesondere Auffrischungsimpfungen - voranzutreiben, fährt der Freistaat laut Söder seine Impfzentren wieder hoch. "Wir glauben fest daran, dass Boostern jetzt der beste Schutz ist", sagte der Ministerpräsident. Laut Staatskanzlei soll das Gesundheitsministerium dafür sorgen, dass die Kreisverwaltungsbehörden alle Menschen über 60 anschreiben und über die Bedeutung einer Auffrischungsimpfung informieren. In den Impfzentren selbst werde es keine vorgegebene Impf-Reihenfolge und kein Einladungsmanagement mit Terminvergabe geben, versicherte Söder: "Wer kommt, wird geimpft." Niemand werde zurückgewiesen - unabhängig vom Alter.

Betrieb der Testzentren wird verlängert - kommt 2G plus?

Die 96 kommunalen Testzentren, die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichtet wurden, werden laut Kabinettsbeschluss mindestens bis 31. März fortgeführt. Laut Söder ist es denkbar, dass in den nächsten Monaten je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens auch 2G-Plus-Regelungen nötig werden - also Tests auch für Geimpfte und Genesene. "Wir haben ja nicht mehr viele instrumentarische Möglichkeiten", sagte er. Sollten die Schutzmaßnahmen nicht wirken und die Impfdurchbrüche zunehmen, könne 2G plus ein Instrument sein. Daher seien die Pläne von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene sinnvoll, dass Corona-Schnelltests wieder kostenlos werden sollen.

Erneuter Katastrophenfall wird geprüft

Angesichts der hohen Belastungen der Intensivstationen mit Covid19-Patienten wird Söder zufolge derzeit geprüft, wie andere Kliniken und Reha-Einrichtungen in Bayern in die Versorgung schwer Infizierter mit einbezogen werden könnten. Noch funktioniere die Verlegung der Patienten zwischen den Krankenhäusern gut, sagte der Ministerpräsident, fügte aber hinzu: "Sollte es aber in den nächsten Tagen schwieriger werden, werden wir im Laufe der Woche möglicherweise den Katastrophenfall ausrufen."

Dann könnten Kliniken und Behörden wieder zentraler koordiniert werden. "Jetzt ist sehr viel kooperatives Management gefragt, dann wären es hierarchische Entscheidungen", so Söder. Innen- und Gesundheitsministerium sollen die nächsten Tage über die Notwendigkeit des Katastrophenfalls beraten. Zudem soll von den beiden Ministerien geklärt werden, wie die Bundeswehr in die Pandemiebekämpfung eingebunden werden kann, um Kommunen und Krankenhäuser etwa beim Intensivtransport oder im Sanitätswesen zu entlasten.

Bayerns Forderung an den Bund

Einmal mehr nahm Ministerpräsident mit Blick auf die Corona-Zahlen den Bund und die künftige Koalition aus SPD, Grünen und FDP in die Pflicht: Es sei in der momentanen Situation "absurd" zu sagen, es gebe keine epidemische Lage mehr. "Und es ist genauso absurd zu sagen, im März ist 'Freedom Day'. Das, was die Ampel-Parteien jetzt zur Bekämpfung der Pandemie vorgelegt hätten, sei "ein Erste-Hilfe-Kasten", aber kein umfassendes Konzept. "AHA-Regeln, Maske, Verlängerung von Krankheitstagen ist alles richtig, aber es ist aufgrund der Situation nicht ausreichend und nicht angemessen."

Darüber hinaus sieht Söder die dringende Notwendigkeit von Bund-Länder-Gesprächen, um "grenzüberschreitende" Fragen zu klären, einheitliche Standards zu definieren und ein "Gesamtsignal für Deutschland" zu senden. Außerdem müsse der Bund höhere Ausgleichszahlungen für die Kliniken leisten, Zuschläge für Pflegekräfte müssten steuerfrei werden, verlangte der CSU-Chef. Das wäre seiner Meinung nach ein "wichtiges Signal", um das Krankenhauspersonal, das Großartiges leiste, auch weiterhin zu motivieren.