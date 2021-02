Impfen in Fürth: Pilotprojekt mit Hausärzten und Impfzentren

Durch das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Fürth wurden nach Angaben des Landratsamtes bereits über 15.600 Impfungen vorgenommen. Jetzt sollen in einem Pilotprojekt auch zwei Arztpraxen das Vakzin verabreichen. Zudem sollen ab Samstag dezentrale Impfzentren entstehen.

Zwei Praxen dürfen bereits impfen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plante eigentlich erste Impfungen gegen das Corona-Virus in Arztpraxen frühestens im zweiten Quartal dieses Jahres. Doch in Fürth geht es schneller. Hier wird in einem Pilotprojekt bereits seit gestern das Vakzin verimpft. Je 150 Impfdosen wurden einer Praxis im Landkreis Fürth und einer in der Stadt zur Verfügung gestellt. Sie nehmen die Impfung analog zur Vorgehensweise im Impfzentrum vor.

Hierzu werden Personen, die bereits im bayernweiten Portal registriert sind, direkt durch die Praxis eingeladen, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Das Pilotprojekt soll wichtige Erkenntnisse zur Praxistauglichkeit liefern. Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, sollen weitere niedergelassene Ärzte in den Impfprozess einbezogen werden, damit eine zügige flächendeckende Impfung der Bevölkerung gewährleistet ist.

Dezentrale Impfzentren entstehen

Am kommenden Samstag wird auch das erste dezentrale Impfzentrum öffnen. Ein Tag lang wird dann in der Veitsbronner Zenngrundhalle gegen das Virus geimpft. Ab 27.02.2021 sollen nach und nach weitere dezentrale Impfstationen im Landkreis Fürth entstehen. Auch hier sollen die ersten Erkenntnisse aus dem Testbetrieb in Veitsbronn für weitere in Planung stehende Impfzentren einfließen. Insgesamt seien fünf bis sieben Standorte im Landkreis Fürth geplant.

Impfungen sind nach wie vor nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Einladung zu den Terminen in den Impfstationen laufen zentral durch das Impfzentrum. Personen, die über das bayernweite Portal registriert sind, werden dazu direkt kontaktiert.

Fürth verwendet Biontech/Pfizer und Moderna

Bisher wurde nach Angaben des Landratsamtes Fürth mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer gearbeitet, außerdem hatte das Klinikum Fürth neben Biontech-Pfizer auch Vakzine von Moderna erhalten. Derzeit werden durch das Impfzentrum außerdem auch Termine vergeben für Personen, für die entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, der Impfstoff von Astrazeneca angewendet werden soll. Derzeit ist dieser nur für 18-64-Jährige empfohlen.