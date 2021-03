Impfen beim Hausarzt: Im Kreis Passau schon erprobt

Während in Bayern heute viele Hausärzte mit dem Impfen gegen Corona beginnen, haben Ärzte im Kreis Passau darin schon Erfahrung: Seit mehr als drei Wochen läuft das Pilotprojekt mit Erfolg. Rund 5.500 Fläschchen wurden verimpft.

Erleichterung bei den Geimpften

Ein Pieks in den Oberarm und schon klatscht Patient Hans Grillhösl vor Begeisterung. "Ich bin geimpft. Super, was für eine Erleichterung", sagt er. Sein Lachen ist auch mit Maske gut zu erkennen. Der 72-Jährige hat heute seine erste Corona-Impfung bekommen, in der Hausarztpraxis Dr. Erhard in Wegscheid im Landkreis Passau. Für die Ärzte hier ist das keine Premiere. Während es in einigen Hausarztpraxen in Bayern heute mit dem Impfen losgeht, sind die Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Passau schon routiniert. Seit mehr als drei Wochen impfen hier 80 Hausärzte gegen Corona. Das sind fast alle Hausarztpraxen im Landkreis. Auch im Kreis Freyung-Grafenau gibt es dieses Pilotprojekt.

Mehr Vertrauen zum Hausarzt

"Wir haben uns gleich freiwillig gemeldet", sagt Dr. Lucie Senckenberg aus der Wegscheider Praxis. Denn: "Die Leute haben mehr Vertrauen zu Menschen, die sie kennen. Sie kriegen unsere Handynummern, können uns anrufen, wenn sie nach der Impfung Nebenwirkungen haben. Die Patienten fühlen sich bei uns besser versorgt. Wir sehen schon jetzt, dass sich bei uns einige Leute haben impfen lassen, die sich im Impfzentrum nicht hätten impfen lassen."

Lieferweg ändert sich für die Ärzte

5.500 Fläschchen haben die Hausärzte im Kreis Passau schon verimpft. Bisher kam der Stoff aus dem Impfzentrum. Künftig ändert sich der Lieferweg: Die Apotheken sollen den Impfstoff in die Praxen bringen. Solange aus den Apotheken aber nur wenige Fläschchen kommen, will das Impfzentrum noch zugeben, sagt Koordinator und Arzt Dr. Daniel Marold. Er ist glücklich darüber, dass die Arbeitsabläufe im Kreis Passau schon eingespielt sind. "Wir sind der drittgrößte Flächenlandkreis in Bayern. Deswegen haben wir frühzeitig Strukturen gebraucht, um die Leute zu erreichen. Da bieten sich Hausärzte an, insbesondere für die immobilen Patienten. Und dieses Konzept war erfolgreich."

Bürokratie wird etwas weniger

Ganz ohne Bürokratie und Papier geht es nicht. Das RKI will genau wissen: Wer wann mit welchem Impfstoff gespritzt wurde. Aber: Mit der Umstellung der Lieferwege soll es für die Praxen etwas weniger bürokratisch sein, Patienten anzumelden. Ein Arbeitsschritt fällt weg.

Für Patientinnen und Patienten im Passauer Land ändert sich mit der Umstellung des Lieferwegs nichts. Sie sollen sich nach wie vor über das Bayerische Impfportal anmelden. Die Hausärzte kommen von sich aus auf die Patienten zu.