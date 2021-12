Impfen an den Feiertagen und an Silvester – wo geht das?

Während gerade vielerorts eine wohlverdiente Pause zwischen den Jahren eingelegt wird, soll der Betrieb in bayerischen Impfzentren ungemindert weiterlaufen. So wünscht sich das zumindest die Bayerische Staatsregierung. "Wir haben die Impfzentren angewiesen, soweit wie möglich offen zu lassen", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in dieser Woche im Deutschlandfunk.

Impfen nach Weihnachten und an Silvester: Hier geht's in Bayern

Wer also nach dem Verzehr des Festtagsbratens noch nicht weiß, wohin der Spaziergang führen soll, könnte sich in diesem Jahr für ein Impfzentrum entscheiden. Egal ob Erstimpfung oder Booster - einige Landkreise und Kommunen haben über Weihnachten und Silvester ihre Impfzentren geöffnet. Booster-Impfungen sind dort jetzt sogar schon drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Die Mehrzahl der Impfzentren macht über die Feiertage aber zu.

BR24 hat nachgefragt, wo und wann Sie sich an den Feiertagen und zwischen den Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Oberfranken

Wer sich über Weihnachten impfen lassen will, findet in auch in Oberfranken an mehreren Orten die Gelegenheit dazu. In Bamberg werden am zweiten Weihnachtsfeiertag bis 12 Uhr Impfungen verabreicht, am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Impfzentrum geschlossen. Das Impfzentrum im Landkreis Lichtenfels hingegen bleibt durchgehend geöffnet, teilte das Landratsamt auf BR-Anfragen mit - allerdings müssen Impfwillige zuvor einen Termin vereinbaren. Im Landkreis Forchheim sind an den Feiertagen Impfungen möglich – jedoch nur mit Termin.

Im Impfzentrum Wunsiedel will man an den beiden Feiertagen den Mitarbeitern einmal eine Pause gönnen. Auch in Kronach bleibt das Impfzentrum über Weihnachten geschlossen, damit alle, die sich rund um die Impfungen engagieren, einmal durchatmen können. Das Impfzentrum in Kulmbach bietet am zweiten Feiertag Impfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an.

In Hof können sich Impfwillige am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Praxis S-Hoope einfinden, wo auch Impfwillige ohne Termin eine Immunisierung erhalten. Detaillierte Informationen zu den Impfmöglichkeiten über die Feiertage sowie zu Anmeldungen und Terminen finden Interessierte auch auf den Webseiten der jeweiligen Landratsämter.

Das Landratsamt in Bayreuth möchte keine Angaben dazu machen. Geimpft werde sowieso nur mit Termin. Veröffentliche man die Öffnungszeiten des Impfzentrums an den Feiertagen, sei die die Gefahr groß, dass zu viele Impfwillige ohne Termin erscheinen, die man nicht wieder wegschicken wolle.

Mittelfranken

Die Nürnberger Impfzentren waren an Heiligabend geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen haben die städtischen Impfzentren geschlossen, ebenso an Neujahr. An Silvester wird jeweils von 9 bis 14 Uhr geimpft. Am Sonntag, 2. Januar, am Donnerstag, 6. Januar, sowie an den Werktagen in den Weihnachtsferien sind die Impfstellen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem plant die Stadt zwischen den Jahren mit mobilen Teams Impfaktionen.

Das Impfzentrum in Ansbach hat von Montag bis Sonntag von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. An Silvester ist das Impfzentrum bis 12 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, sowie an Neujahr bleibt das Impfzentrum jedoch geschlossen.

Die Impfzentren in Erlangen sind über Weihnachten und die Feiertage geschlossen.

Unterfranken

Aus der Antwort des Landratsamt in Miltenberg, die auf BR24-Anfrage eingeht, hört man fast ein wenig Empörung heraus: "Natürlich impfen wir an den Weihnachtsfeiertagen", lässt der Landkreis am bayerischen Untermain die Redaktion wissen: "Das ist für uns selbstverständlich."

Doch ganz so selbstverständlich wie in Miltenberg scheint die Frage nach den Öffnungszeiten der Impfzentren nicht zu sein, wie die Antworten anderer Landratsämter zeigen. Nur wenige Kilometer mainabwärts, im Nachbarlandkreis Aschaffenburg, schließt das Impfzentrum in Hösbach an Weihnachten. Jedoch könne man sich hier an Silvester zwischen 8 und 13 Uhr impfen lassen. Zwischen den Jahren läuft das Impfzentrum im Normalbetrieb.

Stadt und Landkreis Schweinfurt hatten ursprünglich vor, ihr Impfzentrum über die Feiertage zu schließen. Der Grund: Die Impf-Nachfrage sei zurückgegangen. Zudem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Feiertagen durchatmen können. Einen Tag später ruderte das Landratsamt zurück: Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung mitteilte, seien Impfungen mit vorheriger Terminvereinbarung an den Feiertagen möglich. Der Piks gegen Corona zwischen den Jahren sei auch möglich.

So ist es auch in Würzburg: Das Impfzentrum "Am Handelshof" hat an Silvester zwischen 10 und 15.30 Uhr geöffnet. Auch am 1. und 2. Januar wird dort gegen Corona geimpft, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Anders sieht es im Impfzentrum Bad Kissingen aus, das an den Feiertagen geschlossen bleiben wird. Auch hier sei die Nachfrage weniger geworden und das Personal habe Erholung verdient, heißt es von dort.

Auch das Impfzentrum in Rhön-Grabfeld macht an Silvester und den Feiertagen zu. Laut dem Landratsamt in Bad Neustadt sind genügend Termine während der regulären Öffnungszeiten frei – die oft bis 22.00 Uhr andauern.

Das Impfzentrum des Landkreises Kitzingen in den Marshall Heights bleibt an den Weihnachtsfeiertagen – wie der Großteil der Impfzentren in Unterfranken – geschlossen. An den Tagen vor Silvester werden die Öffnungszeiten dafür ausgeweitet. Auch an Silvester selbst wird zwischen 9 und 13 Uhr dort gegen Corona geimpft. Familienimpftage für Kinder von fünf bis elf Jahren sind für den 2. und 5. Januar angesetzt.

Der Landkreis Haßberge hält es dagegen wie in Miltenberg – dort bleiben die Impfzentren in Königsberg und Hofheim auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet.

Oberbayern

Wer sich in München impfen lassen will, bekommt seinen Piks auch an den Feiertagen. Die Öffnungszeiten der Impf-Außenstelle Theresienwiese werden laut Stadt sogar ausgeweitet, "damit Impfwillige an den arbeitsfreien Tagen die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen". Am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar ist auf der Theresienwiese jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Außerhalb der Feiertage ist die Außenstelle täglich von 9 bis 18.15 Uhr geöffnet."

Am Pfaffenhofener Impfzentrum mit seinen beiden Standorten in Hettenshausen und Geisenfeld gibt es im Dezember und Januar noch freie Termine. In Hettenshausen wird von 12 bis 18 Uhr geimpft, in Geisenfeld von 9 bis 15 Uhr. An den Feiertagen sind die Impfzentren geschlossen.

Das Impfzentrum in Mühldorf ist hingegen ununterbrochen von 9 bis 22 Uhr geöffnet, auch an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester, Neujahr und Heilig Dreikönig. An anderen Standorten im Kreis Mühldorf sind Impfungen aber auch an Heiligabend teilweise bis 18 Uhr möglich. Die genauen Standorte und Öffnungszeiten veröffentlicht der Landkreis im Internet.

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen werden auch an Silvester, Neujahr und Heilig Drei Könige Antigenschnelltests anbieten. Eine Übersicht über die Corona-Testmöglichkeiten hat das Landratsamt auch auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Oberpfalz

Zur Weihnachtszeit haben die Oberpfälzer Impfzentren unterschiedliche Öffnungszeiten. Jedoch gibt es zwischen den Jahren nahezu überall Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Einige Impfzentren wie die des Landkreises Regensburg oder der Stadt Weiden haben am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

In Roding kann man sich ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember impfen lassen. Im Landkreis Amberg-Sulzbach bleibt das Impfzentrum in Sulzbach-Rosenberg vom 24. bis 26.12. und vom 31.12 bis 1.1. geschlossen. Laut BRK-Kreis-Geschäftsführer Sebastian Schaller ist die Nachfrage der Impfungen an den Feiertagen zu gering und man wolle den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auch mal eine Pause gönnen.

Niederbayern

In Niederbayern sind die Impfzentren in Kelheim und Mainburg auch über Weihnachten durchgehend offen. In Kelheim gibt es zudem zwei weitere Kinderimpftage am 28. und 29.12. Im Landkreis Deggendorf, im Landkreis Rottal-Inn und im Landkreis Landshut sind die Impfzentren dagegen über Weihnachten (24.-26.12.) geschlossen. Zwischen den Jahren kann man sich dort aber impfen lassen.

Das Impfzentrum im Kreis Regen hat von Heiligabend bis inklusive 27. Dezember geschlossen. Am Dienstag, 28. Dezember ist Sonderöffnungstag: da werde mit und ohne Termin von 9 bis 18 Uhr geimpft, heißt es aus dem Landratsamt. Am Mittwoch, 29. Dezember, ist wieder Familienimpftag im Impfzentrum. Am Donnerstag, 30. Dezember, gibt es noch einmal Sonderöffnungszeiten im Impfzentrum, dann wird von 9 Uhr bis 18 Uhr mit und ohne Termin geimpft. Von Freitag, 31. Dezember, bis inklusive Montag, 3. Januar, ist das Impfzentrum in Regen wieder geschlossen.

Im Impfzentrum Dingolfing-Landau wurde an Heiligabend noch geimpft. Die mobilen Impfungen setzen an den Feiertagen aus.

Schwaben

Auch über die Feiertage sind etliche Freiwillige in ganz Schwaben im Einsatz, um zu impfen. Im Allgäu sind beispielsweise die beiden Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren am 25. und 26. von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Der Landkreis Dillingen plant für den zweiten Weihnachtsfeiertag einen Kinderimpftag in der Brenzhalle in Gundelfingen. Infos zur Terminvergabe gibt es auf der Internetseite des Landkreises.

Im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm kann man am 26. zwischen 10 und 17 Uhr ohne Termin vorbeikommen. Dort impft die Neu-Ulmer Stadtapotheke gemeinsam mit dem Ärztehaus an der Donau.

Das Impfzentrum Augsburg impft an beiden Weihnachtsfeiertagen, jeweils von 8 bis 13 Uhr – und ohne Termin. Allerdings ausschließlich mit Moderna und nur Menschen über 30, die nicht schwanger sind. Ohne Termin und ohne Alterseinschränkung kann man sich dagegen im Augsburger Spectrum-Club impfen lassen, am 26. von 9 Uhr bis 15 Uhr. Auch ein Augsburger Fitnessstudio impft an diesem Tag.

Weil der Landkreis Augsburg verhindern will, dass ungenutzter Impfstoff am Ende eines Tages verfällt, kann man sich nun auch auf einer Nachrückerliste vormerken lassen. Dazu muss man seine Daten auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/schnelle-impfung eingeben. Die Impfzentren Gablingen oder Bobingen kontaktieren den Interessenten, sobald spontan ein Impftermin am Ende eines Tages verfügbar ist.

Im Landkreis Lindau sind Impfungen im Impfzentrum seit einigen Wochen nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Damit sollen lange Wartezeiten in der Kälte und Menschenansammlungen vermieden werden. Es gibt daher keine "regulären Öffnungszeiten".

Über Weihnachten sind für den 26. Dezember in Lindenberg 250 Impftermine freigegeben und mittlerweile auch gebucht. Es sind zwischen den Jahren aber kurzfristig noch Impftermine verfügbar und zwar sowohl für Lindau als auch für Lindenberg.

Impfwillige können sich online unter www.impfzentren.bayern.de registrieren. Wer keinen Zugriff auf die Online-Registrierung hat, kann sich auch per E-Mail impfzentrum-Li@allgaeu-medical.de oder telefonisch unter 0800/9118219 anmelden.