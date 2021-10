vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Impfdurchbruch in Meringer Pflegezentrum – Bundeswehr hilft

Die Corona-Situation in Schwaben verschärft sich wieder. In Mering hilft die Bundeswehr in einem Altersheim. Vier mit dem Virus infizierte Bewohner sind gestorben. Auch in anderen Gemeinden in Schwaben gibt es inzwischen sogenannte Corona-Cluster.