Impfbetrug? Wemdinger sollen Corona-Schutz überprüfen lassen

Der Vorwurf des Impfbetrugs steht im Raum: Ein Hausarzt in Wemding bei Nördlingen hat möglicherweise Impfnachweise ausgestellt, ohne seine Patienten tatsächlich gegen eine Covid-19-Erkrankung zu impfen. Drei Tage lang hatten die Ermittler und das zuständige Gesundheitsamt nur den Ort genannt. Aber am Freitagabend ist das Landratsamt Donau-Ries "in Absprache mit der Kriminalpolizei" Augsburg mit dem Namen an die Öffentlichkeit gegangen. Demnach sind Patienten betroffen, die eine Corona-Impfung in der Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Gerhard Holst in der Wemdinger Bahnhofstraße bekommen haben.

Landratsamt erklärt Impfnachweise für ungültig und warnt

Eindringlich schreibt das Landratsamt in Donauwörth am Freitagabend: "Aufgrund der laufenden Ermittlungen besteht die Gefahr, dass bei dort geimpften Patienten kein ausreichender Impfschutz besteht." Und: Der Eintrag im gelben Impfbuch sowie das digitale Impfzertifikat gelten bis auf weiteres als "nicht gültig", die Nachweise dürften "nicht verwendet werden". Wer die Nachweise trotzdem verwende, dem könnten "strafrechtliche Konsequenzen drohen".

Alle Patienten sollen Antikörper-Test machen

Wer seine Impfung also in der Wemdinger Praxis bekommen hat, gilt jetzt wieder als nicht geimpft. Das Landratsamt fordert alle Impf-Patienten der Praxis von Dr. Holst auf, ihren Impfschutz mit einem Antikörper-Test abklären zu lassen. Wie das genau ablaufen soll, dazu wollen Donauwörther Gesundheitsamt und Landesamt für Gesundheit "zeitnah auf der Seite des Landratsamtes" informieren: http://donau-ries.de/aktuelles

Ermittler geben bisher nur wenige Informationen preis

Weswegen gegen den Allgemeinarzt konkret ermittelt wird, dazu haben sich die Ermittler bisher nicht geäußert. Bisher ist nur von einem Verdacht die Rede, "dass es zu Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Impfungen gegen das Covid-19-Virus durch den Mediziner gekommen" sei. Ob also der Hausarzt auf Verlangen von Patienten Impfnachweise ohne Impfung ausgestellt hat, ob dafür womöglich Geld gezahlt wurde, das alles ist momentan nicht bekannt.

Bei der Durchsuchung der Praxis sind Unterlagen beschlagnahmt worden. Die werden jetzt ausgewertet. Die Praxis ist derzeit geschlossen.

Landratsamt appelliert: Auf Nummer sicher gehen

Das Landratsamt sieht sich nun in der Pflicht, all jene zu warnen, die sich ohne Impfschutz in Sicherheit wiegen - und sich und andere womöglich infizieren. Deshalb schreibt die Behörde: "Die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln wird dringend empfohlen."