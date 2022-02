Impfbetrug im Röthenbacher Impfzentrum – Ermittlungen laufen

Im Impfzentrum in Röthenbach an der Pegnitz sollen zwei Mitarbeitende Impfpässe gefälscht haben. Das teilte das Landratsamt Nürnberger Land mit. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in dem Fall.