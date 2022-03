Impfbetrug: Anklage gegen Wemdinger Hausarzt erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg hat unter anderem wegen Scheinimpfungen Anklage gegen einen Wemdinger Mediziner erhoben. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Betrugs und wissentlicher unrichtiger Dokumentation von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus strafbar gemacht haben.

314 Fälle von vorgetäuschten Impfungen

Dem ehemaligen Hausarzt wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mitte April bis Ende 2021 176 Patienten eine Impfung nur vorgetäuscht zu haben. Dabei geht es um 314 Fälle, da bei manchen Patienten nur die Erstimpfung, bei anderen die Erst- und Zweitimpfung vermeintlich vorgenommen wurde.

Dabei soll der Arzt allein mit den Patienten im Behandlungszimmer gewesen sein. Den Ermittlungen zufolge habe der Arzt die bereits für die Impfung vorbereiteten Spritzen entleert und diese dann den Patienten leer ins Gesäß gestochen. Die Patienten hätten also nicht sehen können, ob oder was gespritzt wurde. Bis auf eine Ausnahme sollen die Patienten das nicht gemerkt haben. Sie seien in der Folge davon ausgegangen, gegen Corona geimpft zu sein.

Gefälschter Impfnachweis auf Anfrage

Laut Staatsanwaltschaft stellt jeder Stich mit einer Spritze ins Gesäß eine vorsätzliche Körperverletzung dar. Die Bedingung, unter der die Patienten eingewilligt hätten, sei die Impfung gewesen, diese sei aber nicht erfolgt. Außerdem soll der Arzt mindestens 40 anderen Patienten, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten, fälschlich einen Impfnachweis ausgestellt haben.

Impfungen trotzdem abgerechnet

In beiden Fällen, also bei den vorgetäuschten Impfungen und bei den nicht erbrachten, soll er dies bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) abgerechnet haben. Damit sei der KVB ein Schaden von über 3.000 Euro entstanden. Die Voraussetzungen für ein Berufsverbot seien wegen der groben Verletzung seiner beruflichen Pflichten gegeben. Das Amtsgericht Nürnberg hatte bereits ein vorläufiges Berufsverbot verhängt.

Antikörpertests bestätigten den Impfbetrug

Aufgekommen waren die mutmaßlichen Betrügereien, nachdem Bürgerinnen und Bürger sich an die Behörden gewandt hatten und berichtet hatten, dass der Arzt Verschwörungsmythen anhänge und Impfnachweise fälsche. Um nachzuweisen, dass keine Impfung vorgenommen wurde, ließen sich Patienten des Arztes bei Reihentestungen auf Antikörper untersuchen. In den meisten Fällen wurden keine gefunden.

Bislang keine Aussage

Der Beschuldigte hat sich der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft zufolge bislang nicht zur Sache geäußert. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss jetzt das Landgericht Augsburg entscheiden.

Das Verfahren gegen den Arzt wird wegen der Sachlage von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen geführt, die bei der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg angesiedelt ist. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt unterdessen im Fall der Patienten, die sich, ohne geimpft zu werden, trotzdem einen Impfnachweis ausstellen ließen. In diesen Fällen sind bereits über zwölf Strafbefehle vom Amtsgericht Nördlingen verhängt worden.