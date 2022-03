Impfberatung für geflüchtete Ukrainer in Fürth

Im Eingangsbereich des City Hostels in Fürth stehen Geflüchtete aus der Ukraine zusammen und halten Informationsblätter in den Händen, die Charlotte Gollinger vom Impfzentrum Fürth verteilt hat. Auf Ukrainisch ist alles Wissenswerte rund um eine Corona-Schutzimpfung erklärt, außerdem stehen dort Adresse und Öffnungszeiten des Fürther Impfzentrums.

Laut Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums ist nur ein Drittel der Menschen in der Ukraine geimpft. Doch in dem Fürther City Hostel haben viele bereits einen Impfpass und ein Impfzertifikat auf dem Smartphone, stellt Charlotte Gollinger fest: "Die meisten sind bereits geimpft, allerdings mit einem chinesischen Vakzin. Wir empfehlen daher einen in der EU zugelassenen Impfstoff."

Sprachliche Barrieren abbauen

Um Wirkstoffe und deren Wirkweise zu erklären, braucht es fachkundige Übersetzer wie den Mediziner Dmitry Alifanov. Er arbeitet eigentlich als Chirurg am Klinikum Fürth, doch um sprachliche Brücken zu bauen, klärt er im City Hostel die geflüchteten Menschen über Corona-Schutzimpfungen auf. Er stoße kaum auf Impfskepsis, erzählt der Arzt. Vielmehr stellten die Menschen pragmatische Fragen zu den Nachweisen und den in der Ukraine zugelassenen Impfstoffen.

Impfangebote für Kinder und Jugendliche

Eine erstmalige Impfung in Deutschland könnte vor allem für Kinder und Jugendliche interessant sein, erzählt der 16-jährige Adam aus Charkiw. Denn in der Ukraine gibt es bislang keine Impfangebote für Unter-18-Jährige. "Ich werde mich impfen lassen, weil es wichtig ist. Schließlich ist schon meine ganze Familie geimpft worden", erzählt Adam. Er spricht auch über die Erleichterung, dass er und seine Verwandten nach langer Zug- und Busfahrt nun endlich in Fürth vor den Bomben in Sicherheit sind. Verlässliche Informationen aus der Heimat hat er derzeit kaum.

Impfbus soll Geflüchtete versorgen

Am Ende der Informationsveranstaltung äußern sich die Organisatoren zuversichtlich, dass die Impfangebote – ob erstmalig oder Auffrischung – hoffentlich von den meisten Geflüchteten angenommen werden. Wichtig sei auf jeden Fall gewesen, dass die Menschen ihre Fragen auf Russisch und Ukrainisch stellen konnten und alles Wissenswerte erfahren haben.

So können Impfwillige von Montag bis Samstag ins Fürther Impfzentrum kommen und müssen dort lediglich ihren Ausweis vorlegen. Eine Krankenversicherungskarte brauchen sie nicht, um geimpft zu werden. Die Stadt Fürth plant zusätzliche Angebote wie einen Impfbus, der zu den verschiedenen Einrichtungen fährt, in denen geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht sind.