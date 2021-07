Bratwurst, Bier, Eis: Besondere Impfaktionen am Wochenende

In der vergangenen Woche wurden rund 360.000 Impfungen in den Arztpraxen verabreicht. Anfang Juni waren es noch mehr als eine halbe Million Impfungen pro Woche. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wirbt indes unermüdlich darum, sich impfen zu lassen.

Am Donnerstag konnte man sich zum Beispiel vor einem Supermarkt im oberbayerischen Dachau impfen lassen. Solche Supermarkt-Aktionen gab und gibt es in vielen Teilen Bayerns. Oft sind Impfbusse unterwegs. Ein paar Tage vorher konnte man sich in Senden im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm vor einem Möbelhaus impfen lassen. Auch im Wirtshaus ist Impfen möglich, vor ein paar Tagen in Bamberg zum Beispiel. Es gab auch schon Impf-Drive-Ins. Zum Beispiel auf dem Volksfestplatz in Schweinfurt.

Bratwurst, Bier oder Freibadbesuch nach dem Piks

Im Impfzentrum im niederbayerischen Kelheim wird am Samstag eine Bratwurst zum Piks serviert. Bei der "Impfnacht", so wird die Aktion genannt, weil sie von drei Uhr am Nachmittag bis Mitternacht läuft, soll es nach der Spritze etwas zum Trinken und eben eine Wurstsemmel geben, gegrillt vom Landrat höchstpersönlich. Aber nur für Leute, die im Landkreis wohnen oder arbeiten.

In Weiden in der Oberpfalz hat man es auf junge Leute abgesehen, die in die Kneipen wollen. Dort steht mitten in der Stadt ein wohnwagenähnlicher Container des Roten Kreuzes. Nach der Impfung gibt es einen Gutschein, mit dem man sich zum Beispiel einen Kaffee, Bier oder eine Kugel Eis holen kann.

Impfaktion für Fußballfans

Am Sonntag können sich Fußballfans oder andere Leute, die wollen, vor dem Stadion des 1. FC Nürnberg impfen lassen. Und zwar vor und nach dem Spiel des Clubs gegen Aue.

Am Samstag gibt's eine Impfaktion im Einkaufspark Regen. Wer sich dort impfen lässt, bekommt eine Essenswertmarke für das nächste Woche stattfindende "Pichelsteinerfest to go" in Regen oder einen Kinogutschein.

In der Moschee und beim Baumarkt

Im schwäbischen Landkreis Günzburg wird ein Impfmobil verschiedene Ziele anfahren. Bereits am Freitag fährt es zur DITIB-Gemeinde in Günzburg und zum Parkplatz eines Baumarktes in Krumbach. Am Samstag wird das Impfmobil am Mehrgenerationenhaus in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim stehen. Am Sonntag macht das Impfmobil am Gartenhallenbad in Leipheim Station. Wer sich an diesem Tag nach dem Badbesuch impfen lässt, erhält eine Freikarte für den nächsten Besuch des Gartenhallenbads in Leipheim.

Nachfrage bei manchen Aktionen eher gering

Bei dem Impf-Drive-In in Schweinfurt war die Nachfrage gering. So auch am Donnerstag bei einer Impfbus-Aktion im Münchner Stadtteil Moosach. Dort war der Andrang zumindest am Vormittag eher überschaubar. "Wir versuchen mit Werbung viele Leute zu generieren. Es sind eher wenig Impflinge da, weniger als wir erwartet hätten, aber wir sind optimistisch, dass wir über die verschiedenen Möglichkeiten weiter die Werbetrommel rühren können und die Leute dieses Angebot auch wahrnehmen", sagte der Christian Westerkamp, der dort am Donnerstag im Einsatz war.

Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die nicht ins Impfzentrum kommen, sagt der Arzt. Das funktioniert mitunter auch. Ein Anwohner, der sich dort hat impfen lassen, hat erzählt, dass er nicht ins Impfzentrum gegangen wäre, aber jetzt, wo der Bus in Moosach steht, hat er sich impfen lassen.

Gesundheitsminister Holetschek sagte indes am Donnerstag nach seinem Besuch der Impfaktion vor einem Supermarkt in Dachau, dass das "Impfen to go" richtig Fahrt aufnehme. Noch nie sei es so leicht gewesen, eine Corona-Impfung zu bekommen.