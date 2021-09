Impfaktion in Schule: Gegner attackieren mobiles Impfteam

Immer wieder machen Impfgegner mobil und protestieren vor Schulen. Jüngst ist das auch vor einer Berliner Schule passiert, als der Bundespräsident zu Besuch war (siehe Bild). Jetzt gibt es einen Fall aus Oberbayern.

Impfgegner warteten vor Öffnung an der Schule

Wie das Präsidium in Ingolstadt berichtet, versammelte sich zur geplanten Impfaktion kurz nach acht Uhr in der Früh eine Gruppe von 15 Personen vor dem Schulgebäude in Kösching. Die Gruppe war gekommen, um gegen die Impfung zu demonstrieren. Die Versammlung war laut Polizei nicht angemeldet gewesen.

Zum Artikel "Impfungen an Schulen: Heftige Kritik an Piazolo und Söder"

Impfteam körperlich angegangen

Im Laufe der Demonstranten sollen die Impfgegner das mobile Impfteam „angegangen“ haben, es sei zu „körperlichen Auseinandersetzungen“ gekommen. Die Polizei beruhigte die Lage, so dass die Impfaktion fortgesetzt werden konnte. Verletzt wurde offenbar niemand.

Sonderimpfaktionen in dieser Woche

In dieser Woche finden auch in Bayern zahlreiche Sonderimpfaktionen statt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hofft, mit solchen Aktionen "den einen oder anderen, der vielleicht noch zögert", zu überzeugen. "So leicht wie jetzt war es noch nie, sich impfen zu lassen", sagte er bei einer Impfaktion am Münchner Ostbahnhof.

Bayern liegt bei Impfquote zurück

In Bayern sind derzeit rund 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft – damit liegt der Freistaat im Bundesvergleich hinter vielen anderen Bundesländern.