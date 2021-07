Impfaktion in Bamberger Gasthaus erfolgreich – Angebote steigen

Überall in ganz Bayern sollen Sonderaktionen die Impfkampagne beschleunigen – denn die Nachfrage nach der schützenden Spritze ist bayernweit eingebrochen. "Dass die Situation sich so schnell ändert, hat keiner erwartet", sagt der Pressesprecher des Landratsamts Bamberg, Frank Förtsch. Auch das Bamberger Impfzentrum versucht jetzt den Impfstoff überhaupt unter die Leute zu bringen.

Bamberg: 100 Teilnehmer bei Impfaktion in Gaststätte

Während die Nachfrage in Impfzentren vielerorts zurückgegangen ist, verzeichnen die Verantwortlichen einer Impfaktion in einem Bamberger Gasthaus als Erfolg. Mehr als 100 Menschen haben sich im Garten des Restaurants "Pelikan" impfen lassen. Laut dem dort impfenden Arzt Franz Rudel seien auch Menschen erreicht worden, die eher am Rande der Gesellschaft stehen und den Registrierungsprozess für eine Impfung im Impfzentrum gescheut hätten. Wie bei einer Impfung in einer Praxis hätten auch alle Beteiligten einen Termin für die zweite Impfung bekommen. "Gleiche Zeit, gleicher Ort in drei Wochen", so Rudel. Er hofft auf Nachahmer-Aktionen.

Mobile Impfteams für die Landkreise

Eine hohe Nachfrage erhoffen sich die Verantwortlichen von mobilen Impfteams, die künftig die Landkreisgemeinden gezielt anfahren sollen. Außerdem ist eine Anmeldung für das Impfzentrum zwar empfohlen, um Wartezeiten zu verkürzen, aber nicht mehr zwingend nötig. An den kommenden Samstagen bietet das Bamberger Impfzentrum auch interessierten Familien Impftermine ohne Voranmeldung an. Schüler, die sich jetzt impfen lassen, hätten dann zum Schulbeginn eine vollständige Impfung.

Ähnlich ist die Situation beispielsweise in Bayreuth. Auch hier ist für das Impfzentrum keine Voranmeldung mehr nötig und mobile Teams sind im Landkreis unterwegs.