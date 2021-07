Impf-Panne in Neu-Ulm: Schutz trotz mangelnder Kühlung

Der Neu-Ulmer Hausarzt, der Impfstoffe nicht gut genug gekühlt hat, kann aufatmen: 170 Tests, die er aus eigener Tasche bezahlt hat, sind absolviert, nur bei jedem Fünften ist die Antikörperzahl im Blut zu niedrig. Eine positive Nachricht angesichts der Befürchtungen tausende Impfungen könnten wirkungslos sein, weil Vakzine in einer Praxis nicht ordnungsgemäß gelagert wurden. Doch die bisherigen Tests, die mehr als 30 Impftage widerspiegeln und eine vergleichsweise breite Stichprobe liefern, zeigen: trotz Kühlpanne bieten die verwendeten Impfstoffe wohl überwiegend Schutz gegen das Coronavirus.

Mehr Antikörper durch Zweifachimpfung

Wer die Zahlen genauer betrachtet, stellt fest: Unter den Patienten mit zu wenig Antikörpern sind viele nur einmal geimpft. Studien zeigen, dass der Körper oft erst nach der zweiten Spritze die Produktion der Immunglobuline deutlich ankurbelt, gerade bei AstraZeneca. Ähnlich verhält es sich mit dem Vakzin von Johnson und Johnson, das nur einmal verabreicht wird. Hier geht die Produktion der Antikörper meist erst nach Wochen deutlich nach oben. Bei mehreren Testpersonen mit einer zu geringen Konzentration liegt der Impftermin noch nicht lange zurück.

Hausarzt bereut Missgeschick

Die Antikörpertests zahlt Kröner aus eigener Tasche. "Ein schrecklicher Fehler sei passiert", betont der Hausarzt und man merkt ihm an, dass er das Missgeschick mit allen Mitteln wieder in Ordnung bringen möchte. "In den vergangenen Nächten habe ich nur zwei bis drei Stunden geschlafen, weil ich unzählige Mails beantwortet habe, sagt Kröner. Es wirkt wie eine Ironie des Schicksals, dass gerade ihm dieser Fehler unterlaufen ist: "Ich hatte ja noch vor ein paar Monaten Videos fürs Internet gemacht, um zu zeigen, wie man sicher mit dem Impfstoff umgeht“, erzählt Kröner. Der Hausarzt hatte kurz danach sogar Morddrohungen bekommen.

So kam es zu dem Vorfall in der Praxis

"Wahrscheinlich hat jemand einen Karton aus dem Kühlschrank genommen und ist dabei leicht an das Einstellrad gekommen“, sagt der Hausarzt. Zwei bis acht Grad kühl sollen die Impfstoffe sein, damit sie ihre volle Schutzwirkung entfalten, empfehlen die Hersteller. Doch im Kühlschrank war es über Monate hinweg etwas wärmer. Das zeigen Daten, die aus dem Kühlschrank im Nachhinein digital ausgelesen wurden. Die Praxis schrieb deshalb alle an, die zwischen dem zwischen ersten April und 13. Juli geimpft wurden. "Ich möchte hundert Prozent Schutz für die Patienten“, sagt Kröner.

Rechtliche Folgen sind ungewiss

Ob der Vorfall rechtliche Konsequenzen hat, ist noch offen. Thorsten Thamm, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, erklärt, dass derzeit keine Ermittlungen gegen den Hausarzt geführt werden. Ein vorsätzliches Handeln kann so gut wie ausgeschlossen werden. Außerdem ist ein leicht erwärmtes Vakzin an sich nicht schädlich für den Körper, betont die bayerische Landesapothekerkammer.

Hausarzt hat neuen Kühlschrank gekauft

Aber der Impfstoff kann in einigen Fällen möglicherweise eben nicht wirksam sein und bietet damit keinen Infektionsschutz. Kröner will das ausschließen, indem er jedem, der vollständig geimpft ist, zum Antikörpertest rät. Auch die Praxis selbst geht auf Nummer sicher: "Wir haben den alten Kühlschrank entsorgt und einen neuen mit Alarmfunktion angeschafft“, sagt Kröner.