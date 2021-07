Impf-Bus fährt durch den Landkreis Kronach

Impfen ohne Termin ist im Landkreis Kronach ab heute im sogenannten Impf-Bus möglich. Dieser wird an zentralen Plätzen des Landkreises Halt machen und impfwillige Menschen gegen das Corona-Virus impfen – auch ohne vorherige Terminvereinbarung.

Bus als wichtiger Schritt der Pandemiebekämpfung

Der Bus, der vom Impfzentrum Kronach organisiert und vom BRK zur Verfügung gestellt wird, sei ein wichtiger Schritt im Rahmen der Pandemiebekämpfung, so Landrat Klaus Löffler (CSU). "Es ist wichtig, dass wir das Impfangebot gerade in dieser Phase, in der die Impfbereitschaft etwas zurückgeht, so einfach wie möglich gestalten."

Der Bus steht am Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Küps, am Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Marktrodach. Weitere Termine sollen in den kommenden Tagen folgen, heißt es aus dem Landratsamt. Auch in weiteren Landkreisen in Bayern laufen derzeit solche Impfaktionen.

Kronacher Landkreis mit überdurchschnittlicher Impfquote

Gut die Hälfte der Kronacher Landkreis-Bevölkerung ist bereits vollständig geimpft, damit liegt der Landkreis über der Impfquote des Freistaats Bayern. Hier sind laut Zahlen des RKI (Stand: 14.07.21) lediglich 42,9 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.