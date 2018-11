Immobilienpreise in Oberbayern steigen weiter

Immobilien in Oberbayern werden immer noch teurer – seit dem Frühjahr um bis zu neun Prozent. Noch deutlicher wird es, wenn man sich einen längeren Zeitraum anschaut – gerade in München: Innerhalb der vergangenen zehn Jahre haben sich die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen mehr als verdoppelt.

Baugrund: Viermal so teuer wie vor zehn Jahren

Wer selbst bauen und Grund für ein Einfamilienhaus kaufen will, muss viermal so viel bezahlen wie noch vor zehn Jahren, und da war es schon alles andere als billig. Das einzige, was in München gerade nicht so gut geht, sind offenbar Immobilien, die erst mal renoviert werden müssten. Die Experten erklären das auch damit, dass Handwerker nur schwer zu kriegen sind – ihre Auftragsbücher sind voll.

In Ingolstadt sind Preise weitgehend gleich geblieben

Weiter im Steigen sind die Immobilienpreise nach dem IVD-Bericht auch in Rosenheim, in Ingolstadt dagegen sollen sie seit einem Jahr weitgehend konstant sein.