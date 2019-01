Immobilienpreise im Münchner Umland steigen langsamer

Wer sich München nicht leisten kann, weicht ins Umland aus. Aber auch dort dreht sich die Preisspirale immer noch weiter nach oben. Das geht aus dem neuen Marktbericht des Immobilienverbands Deutschland-Süd hervor.

Stärkste Zunahme im Landkreis Ebersberg

Die gute Nachricht für alle, die auf der Suche sind: Die Preise für Immobilien steigen nicht mehr so schnell und so stark wie früher. Aber Häuser und Wohnungen sind vergangenes Jahr trotzdem erneut ein gutes Stück teurer geworden. Ganz besonders zum Beispiel im Landkreis Ebersberg. Für eine Eigentumswohnung musste man dort schon wieder siebeneinhalb Prozent mehr hinlegen als noch ein Jahr zuvor, für eine Doppelhaushälfte fast fünf Prozent mehr.

Landkreis Erding: Steigerung von 85 Prozent innerhalb von fünf Jahren

Im Fünf-Jahres-Vergleich liegen bei den Preissteigerungen aber laut Immobilienverband andere Städte vorne. Eigentumswohnungen sind demnach im Erding um 85 Prozent und in Dachau um 76 Prozent teurer geworden – zum Vergleich: In München waren es "nur" 57 Prozent.

Mieten: München und Starnberg am teuersten

Schaut man sich die Mieten im selben Zeitraum an, fällt auf, dass München und Starnberg zwar weiter am teuersten sind. Zumindest sind die Mieten dort aber seit Frühling 2013 deutlich weniger gestiegen als in anderen Städten.