Makler sehen keine Entspannung auf Bayerns Immobilienmarkt

Die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen sind hierzulande im ersten Quartal 2023 laut Statistischem Bundesamt so stark gesunken wie seit 20 Jahren nicht mehr. Trotz des (für Käufer) auf den ersten Blick positiv klingenden Trends entspannt sich der Markt bayernweit nicht. Allerdings sieht es je nach Gegend unterschiedlich aus: Während sich etwa Münchner Premiumobjekte nach wie vor gut verkaufen, wechseln Häuser in Randgebieten oder auf dem Land nur schwer den Besitzer. Angebot und Nachfrage klaffen teils weit auseinander, Finanzierungsfragen spielen eine immer wichtigere Rolle.

Das registriert auch Johann Lindmeier. "Ich suche seit Monaten Käufer für ein kleines Haus am Stadtrand von München", sagt Lindmeier. Nach einem Todesfall möchte er das geerbte Haus mit 800 Quadratmetern Grund schnell veräußern. Aber das klappt nicht. Schon zweimal hätte er es fast verkauft - doch plötzlich seien die Käufer aufgrund von Finanzierungsproblemen abgesprungen. Er sagt: "Es ist eine schwierige Zeit." Von einer Entspannung am Immobilienmarkt infolge der gesunkenen Kaufpreise hat Lindmeier noch nichts gemerkt.

Hof: Käufer und Banken zurückhaltend

"Die Leute sind sehr vorsichtig geworden", sagt auch Andre Rottmann. Der Betriebswirt makelt Immobilien in Hof an der Saale. Ein Sechzigerjahre-Haus verkauft seine Firma derzeit für bis zu 120.000 Euro, neuere Einfamilienhäuser in guten Lagen für bis zu 350.000 Euro. Früher hätten sie sechs Notartermine pro Woche gehabt, bis zur Trendwende 2020. Heute seien es im Schnitt nur 1,5 Notartermine pro Woche - also etwa zwei Drittel weniger Verkäufe, berichtet Rottmann.

Es komme immer häufiger vor, dass Interessenten kurzfristig den Notartermin absagen. Manchmal, weil die Käufer selbst unsicher seien, ob sie den Kredit langfristig bedienen können - wegen der hohen Inflation und dem geplanten Heizungsgesetz. Manchmal würden auch die Banken die Finanzierung kurzfristig platzen lassen, sagt Rottmann. Dabei handele es sich nicht nur um Internetbanken, sondern auch um seriöse ortsansässige Geldinstitute.

Preissenkung verpufft wegen hohen Leitzinses

Bislang motiviert der Preisrückgang am Immobilienmarkt von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht die große Masse an Käufern. Denn: "Das, was man beim Preis sparen könnte, wird aufgrund der aktuellen Zinssteigerungen ganz schnell aufgefressen", sagt Maximilian Karl, Leiter des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Bayern.

Die Preissenkung sei also eine "kleine Marktbereinigung, aber angesichts von geringem Angebot und sehr großer Nachfrage tut sich da wenig", sagt Gutachter Karl. Trotz des jüngsten Rückgangs bewegen sich die Kaufpreise noch immer auf einem sehr hohen Niveau.

München: Premium-Markt stabil

Dazu kommt: "Die bundesweit errechnete Preissenkung am Immobilienmarkt lässt sich nicht pauschal auf Bayern übertragen", sagt Gutachter Karl. Jede Immobilie müsse individuell betrachtet werden, das zeige sich deutlich an München: Nach dem neuen städtischen Immobilienmarktbericht sind Eigentumswohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt aktuell zwar 13 Prozent billiger als im Vorjahresvergleich.

Das betreffe aber nicht Premium-Objekte, sagt der Münchner Immobilienmakler Thomas Aigner. "Bei den Toplagen sind sehr viele Käufer mit sehr viel Eigenkapital unterwegs, die keine oder wenig Finanzierung benötigen", so Aigner. Dementsprechend fallen hier auch die Preise derzeit kaum. Eine Schwabinger Altbau-Wohnung mit 194 Quadratmetern Wohnfläche plus 40 Quadratmetern Nutzfläche verkauft Aigner gerade für 2,9 Millionen Euro. Für dieses Objekt hatte er 532 Interessenten. Sein Unternehmen verzeichne konstante Verkaufszahlen.

Warten auf Zinssenkung, Förderung und reformiertes Planungsrecht

Vor allem Familien bräuchten jetzt Hilfe, um sich ein Eigenheim finanzieren zu können, sagt der Hofer Immobilienverkäufer Rottmann. Seine Ideen: "Dass man vielleicht die Grunderwerbsteuer für den Selbstnutzer reduziert oder zinsverbilligte Darlehen für Familien auflegt." So könnte der Einbruch am Immobilienmarkt etwas abgedämpft werden.

Für München wünscht sich Makler Aigner, dass das Planungsrecht reformiert wird. Um in der Metropolregion München Bauland im großen Stil auszuweisen, dürften Gemeinden im Umland Bauvorhaben nicht mehr so leicht blockieren, fordert Aigner.

Bemerkenswert ist auch das Konzept des Münchner Immobilienmaklers Mischa Kunz vom Unternehmen RE/MAX: Er engagiert sich ehrenamtlich beim Verein "Münchner Freiwillige", der unter anderem Wohnungen anmietet und diese an nicht kreditwürdige Personengruppen weitervermietet.

Stand jetzt aber ist klar: Deutlich günstiger werden die Preise auf dem Immobilienmarkt in Bayern nicht. Und falls ein Käufer doch ein Schnäppchen in Aussicht hat - dann muss er erstmal eine Bank finden, die ihm einen Kredit finanziert.