Kaum Praxis, Selbstüberschätzung: Gleitschirmunfälle am Brauneck

Beliebt und berüchtigt - das ist das Brauneck unter Gleitschirmfliegern. Ein ausgezeichneter Thermikberg mit Startplätzen in alle Himmelsrichtungen. Vor allem ab Mittag mit einsetzendem Talwind wird es komplizierter, das unterschätzen immer wieder Gleitschirmpiloten. Bei gutem Flugwetter können schon mal zwischen 200 und 250 Starter am Berg sein, sagt Florian Siegl, der Bereitschaftsleiter der Bergwacht Lenggries. Das Brauneck ist damit wohl einer der frequentiertesten Flugberge in den bayerischen Alpen.

Zwei Mal jähes Ende des Flugspaß am vergangenen Samstag

Auch vergangenen Samstag war der Himmel über Lenggries wieder voll von Gleitschirmfliegern. Jedoch kam es zu zwei Unfällen. Beim Start eines Tandemflugs stürzte der Pilot beim Anlauf. Die 50-jährige Mitfliegerin zog sich Rückenverletzung im Bereich der Brustwirbelsäule zu und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau, der Pilot blieb unverletzt. Gegen Mittag wurden die Lenggrieser Bergwachtler an den Landeplatz der Gleitschirmflieger am Brauneck alarmiert. Ein 26-jähriger Gleitschirmflieger war auf Höhe der Baumwipfel in eine schlechte Thermik geraten, konnte noch kurz abbremsen und schlug dann in den Boden ein. Der Mann zog sich mehrere Brüche am Oberarm zu. Auch er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau.