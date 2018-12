24.12.2018, 08:36 Uhr

Immer weniger Migranten auf Güterzügen

Wieder einmal haben Migranten ihr Leben riskiert und versucht, illegal per Güterzug nach Deutschland zu kommen. Doch laut Bundespolizei ist die Zahl der Migranten, die versuchen, per Güterzug einzureisen, in München stark rückläufig.