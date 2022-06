Immer weniger Kirschbauern in der Fränkischen Schweiz

Immer weniger Kirschbauern

Vor 20 Jahren belieferten noch 280 Landwirte die Genossenschaft in Pretzfeld. In diesem Jahr seien es noch 115. Damit habe sich die Zahl mehr als halbiert, so Rauch von der Obstgenossenschaft Pretzfeld. In den anderen Genossenschaften zeichne sich ein ähnliches Bild ab. Gründe seien vor allem, dass Hofnachfolger fehlten und eben die Vermarktungspreise für Obst. "Die Kosten steigen immer mehr, aber der Erzeuger bzw. wir als Vermarkter, bekommen nicht mehr vom Handel", erklärt Rauch.

Wie die Erdbeer- und Spargelbauern kämpfen auch die Kirschbauern gegen die Billigkonkurrenz aus dem Ausland. Wer Kräfte in der Fränkischen für die Ernte einsetzt muss einen höheren Mindestlohn zahlen und kann deshalb oft nicht mit Anbietern beispielsweise aus der Türkei mithalten. So gibt es in Italien keinen Mindestlohn. In Spanien liegt er bei 6,06 Euro, in Griechenland bei 3,83 Euro und in Rumänien bei 3,10 Euro. Deutsche Erntehelfer werden mit 9,82 Euro bezahlt, ab 1. Oktober steigt der Mindestlohn dann auf 12 Euro in der Stunde. Das dürfte die Wettbewerbssituation für die deutschen Landwirte noch einmal verschlechtern, meint auch der Obstbauer Julian Singer.

Noch größtes Anbaugebiet in Europa

Die Fränkische Schweiz gilt als das größte Kirschenanbaugebiet in Europa. "Noch ist das so, aber wir bekommen Konkurrenz", meint Manuel Rauch. In Thüringen und vor allem um Hamburg, im Alten Land, werde die rote Frucht in den letzten Jahren zunehmend im großen Stil angebaut. "Wir müssen um unseren Titel kämpfen, schließlich haben wir eine schöne Kulturlandschaft, wir bauen in kleinen Parzellen an, das ist ein großer Vorteil."

"Regional" dann nicht mehr so wichtig

Angesichts der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, sowie der Inflation interessiert die Verbraucher das Label "regional" derzeit weniger, wenn die Waren dadurch teurer angeboten werden müssen. Der Preis zählt und so greifen die Verbraucher vermehrt zu günstigen Angeboten. Das die Kirschen aus der Türkei eingeflogen oder aus Italien über die Straße eingeführt werden und damit klimaschädlicher als die fränkischen Kirschen sind, gerät in den Hintergrund.

Die Kirschbauern haben sich schon frühzeitig Alternativen aufgebaut, wie zum den Direktverkauf an der Straße. Auch die Familie von Julian Singer hat einen kleinen Hofladen, in dem sie neben anderen Produkten aus verschiedenem Obst auch Kirschessig,- schnaps, -likör oder fruchtaufstrich anbieten. Die Fränkische Schweiz ist Tourismusgebiet und solche Produkte kommen gut an. Aus dem Urlaub wollen viele etwas Kulinarisches für sich oder Verwandte mitbringen. Deshalb gibt es auch zahlreiche Destillerien.