Immer weniger junge Wähler in Bayern

In Bayern wächst die Zahl der Wählerinnen und Wähler über 65 Jahren immer weiter an. Gleichzeitig sinkt der Anteil der 18- bis 24-jährigen Wahlberechtigten. Das teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit. Der Trend zur Wähleralterung setzt sich nach Einschätzung der Statistiker weiter fort.

Bundestagswahl: 27,5 Prozent der Wahlberechtigten über 65

Die bayerische Behörde hat die Entwicklung von 1990 bis heute untersucht und eine Prognose bis ins Jahr 2037 abgegeben. Demnach lag der Anteil der über 65-jährigen Wahlberechtigten zur Wiedervereinigung bei 19,7 Prozent. Bei der diesjährigen Bundestagswahl sind es 27,5 Prozent. In 16 Jahren werde "gut jeder dritte Wahlberechtigte mindestens 65 Jahre alt sein", so das Landesamt für Statistik.

Zahl der Wahlberechtigten in Bayern deutlich gestiegen

Die Zahl der Wahlberechtigten in Bayern ist von 1990 bis heute von 8,6 auf 9,4 Millionen Menschen gestiegen. Im Jahr 2037 erwarten die Statistiker einen leichten Rückgang der wahlberechtigten Frauen und Männer um 200.000 Menschen.

Gruppe der Jungwähler wächst bis 2037

Neben dieser Zahl ändert sich auch die Altersstruktur unter den in Bayern lebenden Menschen, die wählen gehen dürfen. So waren bei der Bundestagswahl 1990 fast 13 Prozent zwischen 18 und 24 Jahre alt. Dieser Anteil ging um 4,2 Prozentpunkte zurück. Aktuell beträgt der Anteil der Jungwähler 8,7 Prozent. Erst in 16 Jahren werde der Anteil der jungen Wahlberechtigten wieder so hoch sein wie 1990, so das Landesamt für Statistik.