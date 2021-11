Immer noch trübe Brühe in Steinriegelquelle bei Weißenburg

Ende Oktober hatten Fischer Anzeige bei der Polizei erstattet. Zahlreiche Fische waren in der Schambach in Suffersheim verendet. Hier fließt aus der Steinriegelquelle eine übel riechende Brühe, zeitweilig mit Ölfilm und Schaumkronen. Jetzt haben neue Probenergebnisse gezeigt: Im Wasser sind auch Fäkalkeime von Menschen und Rindern enthalten.

Schwierige Suche nach der Ursache

Mehrfach schon hatten Mitarbeitende des Wasserwirtschaftsamtes in den vergangenen Wochen Proben genommen. Keine Chemie, sondern organische Stoffe seien die Ursache, hieß es zunächst. Im Wasser hatten sich massenweise Bakterien entwickelt, der Sauerstoffgehalt sank, die Fische erstickten. Die ersten Laborproben vom 25. Oktober machten landwirtschaftliche Abwässer als Ursache aus: Gülle oder Sickersaft von Silos.

Sieben Bauernhöfe überprüft

Fachleute für Wasserwirtschaft hätten noch am gleichen Tag sieben landwirtschaftliche Betriebe untersucht, so eine Mitteilung des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen. Sie stellten fest, dass Silage an mehreren Stellen unsachgemäß gelagert war. Die Betriebe wurden aufgefordert, die Missstände zu beseitigen, mehrfach sei dies kontrolliert worden, teilt das Landratsamt mit. Doch die Quelle blieb unverändert trüb.

Weitere Proben erforderlich

Die Behörden suchten weiter nach möglichen Ursachen. Vor wenigen Jahren war eine Abwasserleitung zu den benachbarten Ortschaften Heuberg und Haardt gebaut worden. Die zuständige Stadt Weißenburg habe keine Kenntnisse über einen Defekt, schreibt das Landratsamt. Auch im nahe gelegenen Steinbruch seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Es folgten weitere Proben, die nun umfangreicher untersucht wurden.

Menschliche Fäkalkeime in Wasserproben

In diesen Wasserproben vom 9. November wurden neben landwirtschaftlichen Abwässern jetzt auch Fäkalkeime von Menschen und Rindern nachgewiesen, teilt das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mit. "Die Humanmarker zeigen, dass häusliches Abwasser aus einem oder sehr wenigen Haushalten auf das Quellwasser Einfluss nimmt", heißt es. Die Belastung des Wassers sei drei Wochen nach dem ersten Auftreten des Problems immer noch nicht weniger geworden.

Untersuchungen mit Farbstoffen folgen

Am kommenden Montag (29.11.21) wollen Experten des Wasserwirtschaftsamtes nun mit Farbstoffen herausfinden, auf welchem Weg die Verunreinigungen in die Steinriegelquelle gelangen. Dazu sollen an vier Stellen oberhalb von Suffersheim bei Heuberg und Haardt Farbstoffe in den Boden geschüttet werden. Diese seien nicht schädlich und würden so stark verdünnt, dass die Farbstoffe nur noch im Labor festgestellt werden könnten, heißt es in der Mitteilung.

Die BR-Sendung quer berichtete am 18. November über den Fall.