Immer noch ganz analog - Verkehrszählung in Nürnberg

Klappstuhl positioniert, Schiebemütze zurechtgerückt, Sonnencreme aufgetragen: Vroni, Selma und Sofia sind bereit für ihren Einsatz. Die drei Zehntklässlerinnen eines Nürnberger Gymnasiums machen mit bei der Verkehrszählung der Stadt Nürnberg. Vier Meter von der Straße entfernt haben die drei Stellung bezogen auf der Hallertorbrücke. Im Auftrag des Verkehrsplanungsamtes zählen sie einen Vormittag, wer und was hier alles vorbeikommt: Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr. "Ich habe mir gedacht, da mach ich einfach mal mit, es ist mal was Anderes", erklärt die 17-jährige Selma.

85 Zählstellen im Stadtgebiet

Gezählt wird ganz analogit, per Strichliste und Knopfdruck mit einem Klicker. An insgesamt 85 Zählstellen im gesamten Stadtgebiet kommen 230 Schülerinnen und Schüler zum Einsatz. 78 Euro Aufwandsentschädigung und ein bisschen Verpflegung gibt’s für die Jugendlichen. Dafür wird von den Zählenden volle Konzentration gefordert, denn das Nürnberger Verkehrsplanungsamt will mit diesen Zahlen letztlich konkrete Entscheidungen anregen. "Diese Daten sind das Fundament der Stadt- und Verkehrsplanung.", so Frank Jülich, Verkehrsplanungsamt Nürnberg

Analog liefert zuverlässigste Daten

Seit 1967 hat sich an der Art und Weise des Zählens kaum etwas verändert: mit Zettel, Strichliste und traditionellem Klicker. Zeitweise misst das Nürnberger Verkehrsplanungsamt Verkehrsströme zwar auch per Radar oder Kamerasystem, die zweitägige Hauptzählung aber bleibt analog in Fleisch und Blut. Das habe sich bewährt, sagt Frank Jülich vom Verkehrsplanungsamt. Die Fehlerquote sei tatsächlich sehr gering. Das manuelle Erfassen der Verkehrsströme an zwei Stichtagen funktioniere bestens. Man habe verschiedene technische Verfahren ausprobiert, nichts sei so gut wie die Schülerinnen und Schüler.

Zwei Schichten bei 27 Grad

Das ehrt Vroni, Selma und Sofia doch ein wenig. Ihre erste Schicht haben sie fast hinter sich, durchaus eine Herausforderung bei 27 Grad am Straßenrand. Spätestens im September sind die Daten ausgewertet, dann sollen alle Zählenden auch erfahren, was die Stadt herausgefunden hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.