"Ich stand vor dem Nichts": Immer mehr Frauen wohnungslos

Eine Gruppe von Frauen sitzt gemütlich plaudernd an einem großen Tisch. Das gemeinsame Frühstück ist ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Tagesablauf. Sie befinden sich in einem Zuhause auf Zeit: in der Wohngruppe der Diakonie Hochfranken in Hof. So unterschiedlich die Frauen zwischen 18 und über 60 Jahren sind – sie verbindet eines: Alle sind wohnungslos.

Ein kleines Zimmer ist alles, was ihr blieb

Auf dem Fensterbrett Blumen, im Regal ordentlich gestapelt die Schuhe, an den Wänden hängen Fotos von ihren Kindern: Die 38-jährige Mutter zeigt zufrieden ihr kleines Zimmer. Was sie hier aufbewahrt, ist alles, was ihr geblieben ist – vor drei Jahren hat sie ihre Wohnung verloren. Nun lebt sie in der Wohngruppe der Diakonie. Ihre Namen möchte sie nicht nennen – zu groß ist die Scham.

"Ich stand vor dem Nichts. Hatte alles verloren." Wohnungslose Frau in Hof

Über ihren Mann kam sie an Drogen, doch der Aufputsch-Rausch hielt nur kurz, innerhalb kurzer Zeit brach sie zusammen. Ihre Kinder, damals zwischen fünf und 16 Jahren, kamen in Pflegeeinrichtungen. Und während sie in der Klinik einen Entzug machte, starb ihr Mann. Die Wohnung wurde geräumt. Sie wusste nicht wohin, zu ihren Eltern hat sie seit Jahren schon keinen Kontakt mehr. Die Klinik machte die junge Frau auf das Wohnprojekt aufmerksam.

Ein ganzes Paket von Problemen führt in die Krise

Die Gründe, warum Frauen wohnungslos werden, seien vielfältig, erklärt Cornelia Jahn von der Diakonie Hochfranken: "Die Frauen kommen immer mit einem ganzen Paket. Haben zum Beispiel Gewalt erfahren, stehen nach einer Trennung oder einem Klinikaufenthalt auf der Straße." Dazu kämen oft Schulden oder Arbeitslosigkeit.

Angebot für Frauen erst seit wenigen Jahren

Die Sozialpädagogin leitet bei der Diakonie Hochfranken in Hof verschiedene Projekte für Menschen, die alles verloren haben. Das Thomas-Breit-Haus mit Platz für 22 Männer gibt es schon seit Jahrzehnten. Das Angebot für Frauen dagegen erst seit 2016. Und es musste seitdem ständig erweitert werden – auf aktuell zwölf Plätze in zwei Wohngemeinschaften. Dazu kommen sechs Notunterkünfte – allerdings nur für die Nächte, damit die Frauen wenigstens nicht auf der Straße schlafen müssen.

Einziges Wohnprojekt in ganz Oberfranken

Das Projekt in Hof ist das einzige Frauen-Wohnprojekt in ganz Oberfranken. Dabei steigt der Bedarf. Schätzungen gehen davon aus, dass bayernweit seit 2017 die Zahl wohnungsloser Menschen um 15 Prozent gestiegen ist. Offiziell gezählt wird in der Bundesrepublik erst seit 2022, erklärt Gero Utz, Koordinator bei der Wohnungslosenhilfe Nordbayern, die Franken und die Oberpfalz abdeckt:

"Bayernweit waren es 17.910 – davon etwa ein Drittel Frauen." Gero Utz, Koordinator Wohnungslosenhilfe Nordbayern

6.235 Fälle und eine hohe Dunkelziffer

6.235 verschiedene Schicksale – mindestens: Denn diese Statistik erfasst nur jene, die in Notunterkünften oder Wohnprojekten unterkommen. Die, die obdachlos sind – also tatsächlich unter der Brücke oder in Parks leben, werden nicht erfasst. Und dazu kommt noch eine Dunkelziffer durch die sogenannte "versteckte Wohnungslosigkeit". Diese Menschen ziehen von Schlafmöglichkeit zu Schlafmöglichkeit – mal eine Nacht im Bushäuschen, dann ein paar Wochen bei einer Freundin, vielleicht beim neuen Freund oder auf der Couch eines Bekannten. Ihre Not werde zum Teil auch ausgenutzt:

"Das kann auch gefährlich werden. Es gab schon Frauen, die erzählen, dass von ihnen Gegenleistungen erwartet wurden." Cornelia Jahn, Sozialpädagogin Diakonie Hochfranken

Mit den beiden Wohngruppe in dem großen Haus in der Nähe des Bahnhofs bietet die Diakonie den Frauen ein sicheres Dach über dem Kopf. Es gelten klare Regeln: zum Beispiel keine Männerbesuche, keine Drogen. Die Sozialpädagoginnen unterstützen sie auf ihrem Weg zurück in ein eigenständiges Leben. Stück für Stück zurück in den Alltag – Zimmer putzen, gemeinsam kochen, aber auch Anträge ausfüllen, Termine bei Behörden einhalten.

Durch Hilfe wieder stabil und ein Ziel vor Augen

Die Frauen bleiben wenige Monate oder auch mehrere Jahre – wie zum Beispiel die 38-jährige Mutter. Sie fühlt sich wohl, hat regelmäßig Kontakt zu ihren Kindern. Außerdem arbeitet sie: von 8 bis 15 Uhr in einer Beschäftigungsmaßnahme unter anderem in der Poststelle und der Kleiderkammer der Diakonie Hochfranken. "Ich bin wieder stabil", freut sie sich. "Mein Ziel: Im Oktober möchte ich in eine eigene Wohnung umziehen."

Vorbeugung soll Krisen verhindern

Während sie voller Energie ihren Weg aus der Wohnungslosigkeit geht, sucht die Diakonie Hochfranken Wege, damit andere Frauen, Männer und Familien ihre eigenen vier Wände erst gar nicht verlieren. Seit Januar gibt es für den Landkreis Hof eine sogenannte "Fachstelle". Prävention kann Wohnungslosigkeit verhindern - davon ist Anthipi Mitacou, die Bereichsleiterin Erwachsenhilfe bei der Diakonie Hochfranken, überzeugt.

Fachstelle auch in ländlichen Regionen nötig

So vielfältig die Probleme seien, so vielfältig seien auch die Lösungsansätze. Mal helfe es, wenn die Fachleute der Diakonie mit den Betroffenen zusammen direkt mit dem Vermieter sprechen, mal ist die Vermittlung von Hilfe bei psychischen Problemen nötig, mal geht es um den richtigen Antrag beim Wohngeld oder anderen Finanzhilfen. Oft wüssten die Betroffenen gar nicht, welche Möglichkeiten sie hätten, erklärt Fachfrau Anthipi Mitacou. Und weil Wohnungslosigkeit nicht nur ein Problem in Ballungsräumen sei, hat sie die Fachstelle ganz bewusst in kleineren Städten wie Rehau, Helmbrechts und Münchberg eingerichtet. Die Technische Hochschule Nürnberg untersucht die Arbeit solcher Fachstellen derzeit in einem einjährigen Projekt, so Gero Utz, Koordinator Wohnungslosenhilfe-Nordbayern.

Gefahr für Leib und Leben - Streit um Finanzierung

Eigentlich ist diese Präventionsberatung eine Pflichtaufgabe für Kommunen und Landkreise. Doch vor allem der Bayerische Landkreistag lehne eine dauerhafte Finanzierung der Fachstellen bislang ab, kritisiert Jörn Scheuermann, Koordinator der "Wohnungslosenhilfe Südbayern". Dabei gehe es doch darum, Gefahr von Leib und Leben abzuhalten.

Immer mehr Menschen können sich auch keine eigene Wohnung mehr leisten. Sie leben teils jahrelang in Wohnheimen oder sogenannten Flexi-Heimen. Weil aber kaum bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht, wird aus der Übergangslösung oft ein Dauerzustand.

Immer nur befristete Projekte

Seit 2019 stellt das bayerische Sozialministerium über den Aktionsplan "Hilfe bei Obdachlosigkeit" jährlich rund 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Zum einen sollen dabei Betroffene sozialpädagogisch beraten und unterstützt werden. Zum anderen geht es auch um die Prävention in Fachstellen. Wie viele solcher Fachstellen der Freistaat bislang bezuschusst, konnte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage von BR24 nicht sagen. "Dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales liegen hierzu keine Daten vor." Fest steht nur, dass die Finanzierung in der Regel befristet auf zwei Jahre ist.