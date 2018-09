Immer mehr Unterfranken sind psychisch krank

Das Problem: Je länger ein Patient auf einen Klinikplatz warten muss, desto größer die Gefahr, dass sich sein Zustand weiter verschlechtert.

Der Bezirk hat reagiert und weitere Kliniken auf den Weg gebracht. So entsteht in Miltenberg eine psychiatrische Ambulanz, in Aschaffenburg war Mitte September Spatenstich für eine psychiatrische Klinik und in Würzburg wurde kürzlich das Zentrum für psychisch Kranke in Betrieb genommen.

Depressionen, Demenz und Angsterkrankungen

Am häufigsten werden laut Prof. Dominikus Bönsch, Chefarzt in Lohr, Depressionen und Angsterkrankungen diagnostiziert.

„Wir haben immer mehr Menschen, die sich direkt an uns wenden. Früher haben wir es oft erlebt, dass sich Patienten jahrelang mit ihren Erkranken gequält haben und keinen Arzt aufgesucht haben. Die Schwelle ist niedriger geworden, sich an Psychiater zu wenden.“ Prof. Dominikus Bönsch, Chefarzt in Lohr

Eine Ursache dafür, dass die Zahl der Patienten zunimmt, sei die Tatsache, dass die Menschen immer älter werden. Damit steige auch die Anzahl derer, die im Alter an Demenz und Depressionen erkranken.

Ärztemangel im Bereich Psychiatrie

Dass immer weniger Psychiater eine eigene Praxis haben, wird zunehmend zum Problem. Denn Patienten, die kurzfristig Unterstützung benötigen, würden sich direkt in der Tagesklinik in Aschaffenburg melden. Die sei mit der neuen Situation zunehmend überfordert, sagt Oberarzt Kevin Streblow.

„Das viele Patienten im niedergelassenen Bereich sehr spät Termine bekommen und sich deswegen an unsere Institutsambulanz wenden. Das System könnte sich entspannen durch eine Zunahme der niedergelassenen Psychiater und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie.“ Dr. Kevin Streblow, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Durch den Ärztemangel im Bereich Psychiatrie ist aktuell der gesamte Kahlgrund im Landkreis Aschaffenburg unversorgt. Für die letzte Praxis dort konnte nur ein Neurologe als Nachfolger gefunden werden. Um die Situation dort zu verbessern, hat der Bezirk Unterfranken eine Institutsambulanz für Alzenau beantragt.

Ziel ist ein flächendeckendes System

Der Bezirk setzt aufgrund der ansteigenden Nachfrage auf ein flächendeckendes Angebot mit Tageskliniken und Fachambulanzen. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel kündigt auch für die Region Main-Rhön weitere Bauprojekte an: In Schweinfurt soll die schon bestehende Tagesklinik verlagert werden, dazu soll die psychiatrische Institutsambulanz neu errichtet werden. In Münnerstadt soll in der Thoraxklinik eine zusätzliche Station eröffnet werden.

Für die ambulanten und stationären Therapieangebote werden Millionen investiert.