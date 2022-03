Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge in Oberpfälzer Unterkünften

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Bayern an. Die erste Station ist dabei meist eine Not- oder Erstunterkunft, die es auch in den meisten Städten und Landkreisen in der Oberpfalz gibt. In den Erstanlaufstellen bleiben die Menschen dann so lange, bis sie weiterreisen oder in andere Unterkünfte - wie dezentrale oder private Unterkünfte - vermittelt werden.

1.500 Schutzsuchende im Anker-Zentrum angekommen

Laut der Regierung der Oberpfalz sind seit Kriegsbeginn (25.02.) in der Anker-Einrichtung in Regensburg (Stand 22.03.) insgesamt 1.500 Schutzsuchende angekommen. 1.200 Menschen aus dieser Gruppe wurden bereits auf die Kommunen verteilt.

Ein Überblick über Notunterkünfte und deren Belegung in der Oberpfalz (Stand 22.03.):

Landkreis Schwandorf

Im Landkreis Schwandorf sind derzeit 169 Personen in vier Notunterkünften untergebracht. Als Notunterkunft werden ein leerstehender Krankenhaustrakt in Oberviechtach, die Jugendherberge in Trausnitz, das leerstehende Schulgebäude in Bodenwöhr sowie das Caritasheim in Wiefelsdorf genutzt.

Landkreis Regensburg

Im Landkreis Regensburg sind momentan 61 Menschen in den Notunterkünften in Zeitlarn und Tegernheim untergebracht. Weitere 80 Personen wurden in Privatunterkünfte vermittelt.

Außerdem hat der Landkreis Regensburg zwei größere Unterkünfte für die kurzfristige Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet: die Tangrintelhalle in Hemau und eine Halle im Gewerbegebiet Wörth/Wiesent. Insgesamt stehen dort - einschließlich Baby- und Kinderbetten - mehr als 400 Betten zur Verfügung. Doch laut Angaben des Landkreises sind diese Betten noch nicht belegt.

Stadt Regensburg

Die Stadt Regensburg hat eine Notunterkunft in einer Sporthalle für maximal 200 Menschen eingerichtet, in der sich momentan rund 40 Geflüchtete befinden. Im Notfall könnte eine weitere Sporthalle für eine Notschlafstätte eingerichtet werden. Zudem versucht die Stadt, größere Gebäude für eine längerfristige Unterbringung anzumieten.

21 Waisenkinder in Regensburg aufgenommen

Außerdem sind im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Odessa 21 Waisenkinder im Alter zwischen drei und 17 Jahren nach Regensburg gebracht worden. Sie kamen am Montagabend (21.03.) mit ihren drei Adoptivmüttern an.

Die Diakonie Odessa hatte die Flucht organsiert und einen Hilferuf an eine Oberpfälzer Therapeutin gesandt, die sich in Odessa seit Jahren im Bereich Traumatherapie engagiert. Helfer der Regensburger Organisation Space-Eye holten die Gruppe in Moldawien ab. Ihr neues Zuhause findet sie im Kinderzentrum St. Vincent der Katholischen Jugendfürsorge. Mehrere Ämter und die Kinderklinik St. Hedwig der Barmherzigen Brüder waren ebenfalls an der Aktion beteiligt.

Stadt Amberg: extra Notunterkunft für Corona-Patienten

Auch in der Stadt Amberg haben bereits zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft gefunden. Aktuell sind dort 266 Personen registriert, 92 davon leben in einer Notunterkunft. Für die Menschen wurde eine Dreifachturnhalle als Notunterkunft vorbereitet, in einer weiteren Unterkunft stehen mehrere Räume für Menschen zur Verfügung, die positiv auf Corona getestet wurden. Im Notfall kann auch noch eine weitere Einfachhalle als Notunterkunft genutzt werden.

Landkreis Cham

Auch im Landkreis Cham befinden sich Geflüchtete aus der Ukraine: 54 Personen sind hier in Übergangsunterkünften untergebracht. Weitere 18 Personen befinden sich in der Erstanlaufstelle des Landkreises. Insgesamt konnten mehr als 150 Personen in Privatwohnungen umziehen und mehr als 300 Menschen sind bereits bei Freunden, Verwandten oder Bekannten untergekommen.

In Cham wurde im Redemptoristen-Kloster eine Erstanlaufstelle für den Landkreis geschaffen. Von dort erfolgt vorrangig die Vermittlung in Privatwohnungen. Zudem stehen die ehemalige Jugendherberge in Lam und drei Hotels im Landkreis als Übergangsunterkünfte zur Verfügung.

Im Landkreis Cham haben sich die Zahlen zwischen 150 und 200 Personen wöchentlich eingependelt. Der Landkreis bereitet sich aufgrund aktueller Schätzungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration auf eine Aufnahme von bis zu 1.000 Vertriebenen aus der Ukraine vor.

Landkreis Tirschenreuth

Im Landkreis Tirschenreuth befinden sich laut einem Sprecher derzeit 537 ukrainische Flüchtlinge. Davon wurden 341 Personen bislang privat bei Bekannten, Verwandten und Freunden untergebracht, 196 Personen befinden sich in Unterkünften des Landkreises. Es sei aber davon auszugehen, dass sich deutlich mehr Geflüchtete im Landkreis aufhalten, die sich aber noch nicht bei den Behörden gemeldet haben. Eine Notfallunterkunft wurde im ehemaligen Kloster Fockenfeld mit einer Kapazität von 170 Plätzen eingerichtet. Weitere Plätze sind in Planung, der Landkreis rechnet laut Sprecher mit deutlich mehr ukrainischen Flüchtlingen.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

316 Geflüchtete hat der Landkreis Neustadt an der Waldnaab registriert. In den beiden Notunterkünften, der Stadthalle in Neustadt an der Waldnaab und der Turnhalle in Eschenbach sind 89 Menschen untergebracht.

Tatsächliche Anzahl an Geflüchteten kann höher liegen

Die tatsächliche Zahl an ukrainischen Geflüchteten kann höher liegen als von den Städten und Landkreisen angegeben. Personen, die privat untergekommen sind und keine staatlichen Leistungen beansprucht haben, sind auch nicht registriert. Zudem kann die Zahl der registrierten Flüchtlinge ungenau sein, weil sich darunter auch Personen befinden können, die angemeldet und registriert wurden, zwischenzeitlich aber schon ohne Kenntnis der Behörden weitergezogen sind.