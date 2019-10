Immer mehr sexuelle Gewalt auf der Wiesn

25 Sexualdelikte wurden in der ersten Oktoberfestwoche der Polizei gemeldet. Dabei sind Frauen vor allem an Brüsten oder Po begrapscht worden - kein Kavaliersdelikt. Grapschen ist strafbar und gilt als sexueller Übergriff. In Richtung Vergewaltigung ermittele die Münchner Polizei derzeit in drei Fällen, sagt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Sexuelle Gewalt auf der Wiesn: Deutlich mehr Fälle als vor einem Jahr

In der ersten Oktoberfest-Woche haben 14 Mädchen und Frauen Hilfe am Security Point bei den Mitarbeitern der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" gesucht, nachdem sie auf dem Festgelände sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt hatten. Elfmal handelte es sich dabei um zum Teil schwere sexuelle Gewalt, weitere dreimal um körperliche Gewalt bzw. Partnerschaftsgewalt. Damit stellt die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" einen deutlichen Anstieg um 75 Prozent der Gewaltfälle fest. Im Vergleich dazu konnte zur Halbzeit 2018 in insgesamt acht ähnlichen Fällen Hilfe geleistet werden.