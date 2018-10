Immer mehr Nachtflüge: Nachtflugverbot für Nürnberg gefordert

Der Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg boomt. Immer mehr Flieger heben aus der Frankenmetropole ab. Auch in der Nacht starten und landen immer mehr Flugzeuge – vor allem zur Ferienzeit. Das geht aus den Zahlen für den Sommermonat Juli hervor, die der Flughafen aktuell auf seiner Seite veröffentlicht hat. Die Flieger bringen die Urlauber von Nürnberg vor allem nach Antalya oder auf die griechischen Inseln und werden stark nachgefragt, so der Chef des Airport Nürnbergs, Michael Hupe.

25 Prozent mehr Nachtflüge

Im Juli 2018 verzeichnet der Flughafen insgesamt 1.216 Flieger in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00. Im Vorjahresmonat waren es 967 Flieger. Ein Plus von mehr als 25 Prozent. Im Schnitt starteten und landeten im Juli 2018 pro Nacht 40 Flugzeuge am Airport Nürnberg – das sind fünf Flieger pro Stunde. In der Nacht zum 1. August verzeichnete der Flughafen gar einen Spitzenwert von 53 Flugbewegungen. Auch zu den Herbstferien rechnet der Geschäftsführer des Airport Nürnbergs noch mit einer großen Zahl an Nachtflügen. "Es wird sich wahrscheinlich erst Mitte November beruhigen", so Hupe.

Wütende Anwohner starten Petition

Der "Fluglärm-Schutzgemeinschaft Nürnberg und Umgebung" reicht es. Die Mitglieder haben eine Online-Petition gestartet und fordern ein striktes Nachtflugverbot für den Flughafen Nürnberg. Mittlerweile haben 1.638 Menschen die Petition unterschrieben (Stand: 22.10.2018). Marion Grau, die Vorsitzende des Vereins, wohnt in Nürnberg-Ziegelstein, nahe des Flughafens. "Ich wache in der Nacht mehrmals wegen des Fluglärms auf. Das macht mich wütend", sagt Grau. Im Sommer die Schallschutzfenster nachts öffnen – undenkbar, auch in einem heißen Sommer wie in diesem Jahr, so Grau.

Heißer Sommer und Ostwind

Verschärft hat die Situation auch der Wind, der heuer ungewöhnlich oft aus Osten wehte, so Flughafenchef Hupe. Deswegen mussten die Flugzeuge häufiger in Richtung der Siedlung starten und diese überfliegen. Das Problem: Ein Start ist lauter als eine Landung. "Wir hatten im Sommer 30 Prozent mehr Starts Richtung Osten, als im Vorjahr. Und das merkt man in den Stadtteilen Buchenbühl und Ziegelstein dann schon", so Hupe. Aber nicht jeder Flieger darf in Nürnberg in der Nacht starten und landen, betont Hupe. Nur neue und geräuscharme Flieger, die auf der Bonusliste des Bundesverkehrsministerium stehen, haben eine Erlaubnis. Klaus Restetzki von der Fluglärmschutzgemeinschaft kritisiert, dass die Bonusliste jedoch das zuletzt im Jahr 2003 aktualisiert wurde. Geht es nach der Nürnberger Initiative könnte da so manch lauterer Brummer gestrichen werden.

Ministerium: "Kein Handlungsbedarf"

Dass in Nürnberg auch nachts Flieger abheben dürfen, regelt die Betriebsgenehmigung, die das Bayerische Verkehrsministerium erteilt. Trotz der gestiegenen Zahlen und der Beschwerden, sieht das Ministerium keinen Handlungsbedarf, teilte es dem Bayerischen Rundfunk mit. Die Nachtflugregelung für den Flughafen sei gerichtlich überprüft und bestätigt worden. "Der Bayerische Verwaltungsgerichthof hat in seiner hierzu ergangenen Entscheidung festgestellt, dass die getroffenen Nachtflugbeschränkungen zum Schutz der Bevölkerung gegen unzumutbaren Fluglärm geeignet sind", heißt es. Zudem überschreiten die durchschnittlichen Nachtflüge pro Tag – im Juli 2018 waren das 40 – nicht die Prognose, die für die Betriebsgenehmigung aus dem Jahr 2006 ermittelt wurde. Damals ging man im Schnitt von 57 Starts und Landungen pro Nacht für das Jahr 2017 aus.

Kampf gegen Fluglärm geht weiter

Trotzdem will die Fluglärm-Schutzgemeinschaft weiter kämpfen. Ihre Hoffnung: Richtlinien und Grenzwerte lassen sich verändern. So will der Bundestag zum Beispiel in dieser Legislaturperiode das Fluglärmschutzgesetz überarbeiten. Die Initiative hofft, dass dann die Gesundheit der Menschen vor Fluglärm besser geschützt wird.

Die Situation an anderen deutschen Flughäfen

In Deutschland gelten an nahezu jedem Flughafen unterschiedliche Regelungen für Nachtflüge, da zahlreiche Sonderregelungen ausgehandelt wurden. Während in Nürnberg Flugzeuge auf der Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums rund um die Uhr starten und landen dürfen, sind in München zwischen 0 Uhr und 5 Uhr nur Flugzeuge mit Nachtluftpost erlaubt. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt dürfen zwischen 23 Uhr und 5 Uhr keine Flugzeuge starten oder landen – ausgenommen sind verspätete Maschinen, die können noch bis Mitternacht landen.

Insgesamt hat in Deutschland die Zahl der Nachtflüge 2017 einen Rekordstand erreicht. So starteten und landeten an den 16 internationalen Flughäfen im vergangenen Jahr 215.843 Flieger in der Nacht. Zehn Jahre zuvor lag die Zahl der Nachtflüge mit 193.434 noch unter der 200.000er-Marke. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor.