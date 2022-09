Immer mehr Leerstellen: Wer rettet den Dorffriedhof?

Kaum etwas im Dorf hat so viele Funktionen wie der Friedhof: Er ist Treffpunkt, Biotop, Geschichtsbuch, ein Ort der Naherholung, die Stelle, wo man auf Radtouren zuverlässig seine Wasserflasche auffüllen kann und natürlich der Platz, an dem die Toten bestattet werden. Doch die Trends der letzten Jahrzehnte haben ihm zugesetzt. Immer öfters sieht man Leerstellen zwischen den Gräbern.

Jede Menge freie Flächen auf dem Dorffriedhof

Die Urne ist inzwischen der Standard: Mehr als 70 Prozent der Menschen, die im letzten Jahr gestorben sind, wurden verbrannt und nicht in einem Sarg beerdigt. Das geht aus der jährlichen Umfrage der RAL Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen e.V. hervor. Die Urne kommt in eine Urnenwand oder in ein Urnengrab – in beiden Fällen braucht sie auf dem Friedhof viel weniger Platz als ein traditionelles Grab mit Sarg.

Die Reihen werden immer lichter, manche einzelne Sarggräber wirken fast allein gelassen. In Oberelchingen im Landkreis Neu-Ulm ist zum Beispiel jede dritte Fläche bei den Sarggräbern frei.

Ein voll belegter Friedhof ist schöner und günstiger

Die freien Flächen sind ein ästhetisches Problem und eine wirtschaftliche Herausforderung. Denn, so Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb: "Ein gut gefüllter Friedhof ist leichter finanziell in Schuss zu halten wie ein Friedhof, der zu Dreiviertel leer wäre."

Denn die Wege und Grünflächen müssen in jedem Fall alle instandgehalten werden, egal, ob jede oder nur jede zweite Grabstelle belegt ist. Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Gebühren teurer werden, sinkt die Nachfrage nach Sarggräbern noch weiter – der Friedhof bekommt noch mehr Leerstellen. Und die Kosten steigen weiter.

Alternative Baumbestattung in Ruheforst, Friedwald und Ruhewald

Ruheforst, Friedwald und Ruhewald sind vielleicht die bekanntesten der vielen privaten, gewinnorientierten Unternehmen, die Urnenbestattungen im Wald unter Bäumen anbieten. Derzeit finden deutschlandweit rund fünf Prozent aller Bestattungen in entsprechenden Wäldern statt.

Sie liegen im Trend, weil sie als besonders naturnah und umweltfreundlich gelten. Doch wer im Friedwald bestattet ist oder seine Asche beispielsweise auf hoher See verstreuen lässt, ist weg für immer, im Dorf erinnert dann nichts mehr an sie oder ihn.

Wird es bei der letzten Ruhestätte bald zu still?

Urnengräber brauchen nicht nur weniger Platz, sie brauchen auch weniger Pflege. Selbst wenn sie nicht mit einer Steinplatte abgedeckt, sondern bepflanzt sind. Für die Angehörigen gibt es also immer seltener einen Anlass, zum Grab zu kommen.

Die Folge: Auf dem Friedhof sind auch immer weniger lebende Menschen anzutreffen. Dabei ist er doch eigentlich DER Treffpunkt im Dorf: barrierefrei, ohne Konsumzwang, immer offen. Und für viele alte Menschen die einzige Gelegenheit, jemanden zu finden, mit dem man übers Wetter reden kann. Oder über das verwahrloste Grab des ehemaligen Nachbarn.

Schreckgespenst Unkrautgrab

Eine Grabstelle, auf der Disteln wuchern: für viele Besucher ein Dorn im Auge. Dass sich von einer Distel 51 Schmetterlingsarten ernähren, spielt in diesem Zusammenhang meist keine Rolle.

Die Angst, der Nachwelt ein verunkrautetes Grab zu hinterlassen, paart sich bei vielen Menschen mit dem Vorsatz, den Angehörigen nach dem Tod nicht zur Last zu fallen. Weder mit Arbeit noch mit Kosten. Heraus kommt der Wunsch, in einem Urnengrab mit Steinplatte oder in einer Urnenwand bestattet zu werden. Dabei könnte man es auch so sehen: Es ist auch ein Wert, wenn man seinen Nachkommen und der Gesellschaft zwei Quadratmeter Blumenbeet hinterlässt. Das womöglich Insekten über mehrere Monate Nektar und Pollen bietet.

Der Friedhof – ein Lebensraum für Rotschwänzchen, Fledermäuse und Eidechsen

Stichwort Tiere: Da denken viele zuerst an Eichhörnchen. Doch der Friedhof ist auch ein Biotop für seltenere und bedrohte Tierarten. Dort wo die Toten ruhen, ist Raum für Leben.

Denn hier gibt es oft alte Bäume, Grünflächen, Hecken, Blüten und Grabsteine, auf denen Moose und Flechten wachsen können. Lauter Lebensräume für verschiedene Tiere. Selbst in den Bauwerken. In den Fugen und Fehlstellen von alten Mauern können sich Eidechsen aufwärmen und Wildbienen brüten. Fledermäuse finden ein Quartier im Dachstuhl der Aussegnungshalle, Vögel nisten vielleicht unter dem Dachvorsprung.

Naturschützer empfehlen: Seltener mähen und mehr Totholz

Wieviel Öko-Potenzial hat ein Friedhof? Der Verein "Schöpfung bewahren konkret" der evangelischen Landeskirche hat in den vergangenen Jahren zusammen mit der Bayerischen Akademie für Naturschutz in Laufen 20 Friedhöfe in der Oberpfalz und in Franken genauer untersucht. Und Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wenn das Gras zwischen den Gräbern seltener gemäht wird, das Totholz in den Bäumen bleiben kann und statt Thuja einheimische Wildsträucher gepflanzt werden, dann steigt die Artenvielfalt deutlich.

Der Gottesacker wird damit allerdings auch unordentlicher. Und das gefällt vielen Friedhofsbesuchern nicht. Deswegen, so Johanna Schnellinger von der Akademie für Naturschutz in Laufen, ist es wichtig, die Besucher und Besucherinnen des Friedhofs ausführlich über die Umweltmaßnahmen zu informieren. Mit Führungen und Hinweisschildern. Die Beteiligten sollten in das Vorhaben eingebunden werden. "Also man muss ein bisschen dranbleiben, damit das gut funktioniert", so Johanna Schnellinger.

Grabsteine vermitteln Dorfgeschichte

Der Friedhof ist auch ein Geschichtsbuch. Beim Gang über die Gräber kann man nachschauen, wann der letzte Hausmetzger gestorben ist, ob der Wirt und die Frau vom Schmied tatsächlich im gleichen Jahr geboren sind und sich an die erinnern, die man schon fast vergessen hat.

Gräber mit Namen und Datum bieten damit auch der Gesellschaft einen Mehrwert. Denn die Schulfreundin von früher und der ehemalige Arbeitskollege haben hier einen Platz zum Trauern und Erinnern. Ernst Burmann, Pfarrer im Ruhestand aus dem Landkreis Neu-Ulm, bezweifelt nicht, dass man auch daheim oder in der Natur an seine verstorbenen Angehörigen denken kann. Doch der Friedhof sei für alle offen und das Gemeindeleben, das immer schwächer werde, könne auf dem Friedhof gefördert werden.

Handlungsbedarf auf dem Gottesacker

Ist der Friedhof tatsächlich in Gefahr? Befasst sich der Gemeinderat in Elchingen beispielsweise mit dem Gedanken, aus den drei Dorffriedhöfen in den Teilgemeinden zwei zu machen? Das ist derzeit keine Option, sagt der Bürgermeister. Doch es bereitet ihm Kopfzerbrechen, wie es weitergeht mit den Friedhöfen: "Ich habe noch keine Variante gefunden, wie wir diese zunehmenden Lücken harmonisch schließen können." Wenn man Gras einsät auf den Kiesflächen, müsse man regelmäßig mähen, das gehe ins Geld.

Eine Idee: Gemüsebeete auf freien Friedhofsflächen

In Illertissen im Landkreis Neu-Ulm bleiben die Grabsteine stehen, wenn die Ruhezeit abgelaufen ist und das Grab aufgelöst wird. Dann bleibt das Gesicht des Friedhofs erhalten. Der Obst- und Gartenbauverein hat zudem Blumenzwiebeln in die Lücken gepflanzt, dann blüht es zumindest im Frühjahr auf den ungenutzten Gräbern. Noch weiter geht eine Friedhofsverwaltung in Österreich: Im Matzleinsdorfer Friedhof in Wien kann man Urban Gardening betreiben. Aufgelassene Gräber werden für den Gemüseanbau genutzt und Grabsteine zu Bücherschränken umfunktioniert.

Zukunftsvisionen für den Dorffriedhof

Ernst Burmann, Pfarrer im Ruhestand und Grünen-Kreisrat in Neu-Ulm, kennt viele Friedhöfe. Er findet, dass jeder Dorffriedhof einen Platz für Baumbestattungen anbieten sollte. Außerdem wünscht er sich: "Wo es Lücken gibt, da pflanzen wir einen Baum hin." Der Dorffriedhof ist es wert, dass man sich Gedanken um ihn macht. Dass seine Attraktivität wieder steigt, für die Angehörigen, die Dorfbewohner im Allgemeinen, für Rotschwänzchen, Schmetterlinge und für Fledermäuse.