Immer mehr Kurzarbeit im öffentlichen Dienst

Immer mehr Kommunen in Bayern schicken ihre Angestellten wegen der Folgen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhalten aber mehr Geld als die meisten Kurzarbeiter in der freien Wirtschaft, sie bekommen zwischen 90 und 95 Prozent ihres Nettogehalts, je nach Entgeltgruppe. Die Kommunen stocken die Zahlung der Agentur für Arbeit entsprechend auf.

Ein Tarifvertrag ermöglicht Kurzarbeit im öffentlichen Dienst

Möglich wird die Anwendung der Kurzarbeit im kommunalen öffentlichen Dienst durch den Tarifvertrag „Covid“. Verdi, Dbb Beamtenbund und Tarifunion sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hatten ihn vor wenigen Wochen abgeschlossen, um Städte und Gemeinden in der Coronakrise zu entlasten. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. April und zunächst bis Ende des Jahres.

Kurzarbeit in Bad Wörishofen - nicht nur in Tourismusbetrieben

In Schwaben nutzt ihn etwa die Stadt Bad Wörishofen: Ab Mai sind 47 von 250 Mitarbeitern in Kurzarbeit, betroffen ist der Kur- und Tourismusbetrieb, das Freibad und die Musikschule, also Einrichtungen, die derzeit nur wenig frequentiert werden beziehungsweise geschlossen sind. Bad Wörishofen versucht so, die Ausgaben gering zu halten, die Schulden werden sich dieses Jahr laut Stadt vor allem wegen der Pandemie-Folgen um gut drei Millionen Euro erhöhen.

Kurzarbeit in Friedberg

Wegen der Corona-Pandemie sind der Stadt Friedberg unter anderem Einnahmen aus der Einkommens- und der Gewerbesteuer in Höhe von rund 10 Millionen Euro weggefallen. Deshalb hat die Stadt Kurzarbeit angemeldet. Betroffen sind laut Bürgermeister Roland Eichmann zum Beispiel Mitarbeiter der Museumsaufsicht oder des Stadtbads. Eichmann zufolge hat die Stadt für 60 der insgesamt 420 städtischen Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.

Immer mehr Kommunen erwägen Kurzarbeit

In Schwaben beraten weitere Städte und Kommunen über den Einsatz von Kurzarbeit. Viele Mitarbeiter hätten in den vergangenen Monaten Überstunden abgebaut oder Arbeiten erledigt, die liegen geblieben waren, sagt Georg Große Verspohl vom Bayerischen Gemeindetag. Die Kurzarbeit sei nun eine Art „letztes Mittel“.

Nicht in allen Bereichen ist Kurzarbeit möglich

Die Kernverwaltung, wie etwa die Ordnungs- und Hoheitsverwaltung, sind davon allerdings ausgeschlossen. In Dinkelsbühl oder Rothenburg ob der Tauber gibt es bereits Kurzarbeit, in Landsberg am Lech hat der Stadtrat vergangene Woche einen entsprechenden Grundsatzbeschluss getroffen.