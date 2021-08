Immer mehr Kundgebungen für die Menschen in Afghanistan

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban hat sich die Lage in Afghanistan dramatisch zugespitzt. Weil die Zivilisten schon jetzt nicht mehr sicher auf den Straßen seien, hat die Initiative "Seebrücke" zu Protesten aufgerufen. Sie will damit unter dem Motto "Luftbrücke jetzt!" die deutsche Bundesregierung zu unverzüglichem Handeln auffordern. Die Seebrücke Nürnberg will sich am Donnerstagabend nach den schockierenden Ereignissen der letzten Tage in Afghanistan solidarisch zeigen und fordert, so viele Menschen wie möglich, unverzüglich zu evakuieren. Die Demonstration startet in Nürnberg um 18.45 Uhr auf dem Hans-Sachs-Platz. Am Freitag veranstaltet die Aktion Seebrücke um 17 Uhr in Passau mit Unterstützung von Hochschulgruppen am Exerzierplatz eine Kundgebung. Für Samstag sind in Bayern weitere Protestaktionen in Bayreuth, Regensburg und Rosenheim geplant.

Spontane Demo vor dem Landshuter Rathaus

Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan demonstrierten bereits am Montagabend rund 20 Menschen vor dem Landshuter Rathaus. In einer spontanen Kundgebung, darunter auch örtliche Fridays for Future-Vertreter, forderten sie unter anderem eine Luftbrücke aus Afghanistan, um Gefährdete vor den Taliban zu retten. Neben "Ortskräften" müssten auch besonders gefährdete Frauen und Künstlerinnen und Künstler in Sicherheit gebracht werden. Die Demonstranten verlasen bei der Aktion die Forderungen der Initiative "kabulluftbruecke.de" und hielten eine Schweigeminute für die Opfer der Taliban ab.

"Friedensstadt steht auf: Luftbrücke für Afghanistan jetzt!"

Bereits am Mittwochabend hatten Menschen in Augsburg eine Luftbrücke für Afghanistan gefordert. Dazu aufgerufen hatte die Grüne Jugend Augsburg. "Friedensstadt steht auf: Luftbrücke für Afghanistan jetzt!" Das war das Motto der Kundgebung am zentralen Augsburger Moritzplatz. Die Kundgebung wurde unterstützt vom Bündnis für Menschenwürde, dem Flüchtlingsrat und dem Augsburger Stadtverband der Grünen. Zu der Kundgebung kamen Veranstalterangaben nach etwa 350 Leute. Die Kundgebung habe gezeigt, dass man etwas tun müsse für die Menschen in Afghanistan, so die Veranstalter. Menschen sollten mit einer Luftbrücke Menschen schnell und unbürokratisch in Sicherheit gebracht werden.

Bamberg: Solidarität mit den Menschen in Afghanistan

Ebenfalls am Mittwochabend hatten Bürgerinitiativen in der Bamberger Innenstadt eine Solidaritäts-Kundgebung für die Menschen in Afghanistan abgehalten, die vor den Taliban flüchten. Mit dabei waren bei der Kundgebung der Mahnwache Asyl auch die Seebrücke Bamberg, die Interreligiöse Fraueninitiative, das Netzwerk Bildung und Asyl und die Gruppe Freund statt Fremd. Rund 300 Menschen zeigten bei der Kundgebung auf dem Bamberger Maxplatz ihre Solidariät mit den Menschen in Afghanistan. Die Bürgerinitiativen forderten die sofortige Evakuierung von afghanischen Ortskräften und deren Partnern, die die deutsche Bundeswehr während des Afghanistan-Einsatzes unterstützt hatten. Die Regierung müsse für Menschen aus Afghanistan sichere Fluchtwege schaffen. Von Deutschland müssten auch Afghanen aufgenommen werden, die sich für Frauenrechte und Demokratie in ihrem Heimatland eingesetzt hätten, so die Veranstalter. Zudem müsse der Aufenthalt von Afghanen, die in Deutschland leben, gesichert werden.