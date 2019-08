Immer mehr Kommunen wollen eine Seilbahn

Damit liegt Germering im Trend. Immer mehr Kommunen denken über Seilbahnen nach. In Kempten soll sie vom Bahnhof in die Innenstadt führen. Sie soll dazu dienen, das herkömmliche öffentliche Verkehrsnetz zu entlasten: Es müsse angesichts zunehmender individueller Mobilität in Zukunft noch mehr Kapazitäten bieten, sagte der Tourismusbeauftragte des Stadtrates, Helmut Berchtold. Eine weitere Taktverdichtung sei etwa beim Busverkehr aber kaum noch möglich. Die Stadtverwaltung arbeitet seit Mai 2019 an einem konkreten Konzept.

Gut zehn Kilometer in weniger als einer halben Stunde

Die Stadt Dachau beauftragte im Juni 2019 ein Planungsbüro damit, Details für eine mögliche Seilbahn-Linie auszuarbeiten. Konkret geht es um eine Trasse vom Dachauer Bahnhof zur U-Bahn-Linie 3 in Moosach mit einem Halt in Karlsfeld, auch eine Anbindung der KZ-Gedenkstätte wird geprüft. Die Strecke schnitt bei einer Analyse am besten ab. Die Seilbahn würde für gut zehn Kilometer nicht einmal eine halbe Stunde brauchen.

Etwa 1.300 stündliche Gondelgäste

Das Planungsbüro soll als nächstes eine mögliche Linienführung mit denkbaren Haltestellen ausarbeiten und dabei auch aufzeigen, wo die Linie womöglich über privaten Grund geführt werden müsste. Etwa 1.300 Menschen pro Stunde würden nach Meinung der Experten in die Gondeln steigen - und vermutlich noch mehr, wenn die Busse zwischen Dachau und Moosach wieder mal im Stau feststecken.