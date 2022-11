Immer mehr Kommunen planen für den Blackout

Zwar gehen die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden in Niederbayern derzeit nicht davon aus, dass es in ihrer Kommune zu einem Blackout kommen könnte. Vorsorge wird dennoch vielerorts getroffen. Die Stadt Landshut und der Landkreis Deggendorf haben sich bereits vorbereitet.

Landshut plant Info-Zentren und Wärmestuben

Gäbe es in Landshut über längere Zeit keinen Strom - und das flächendeckend - würden über die Stadt verteilt zwölf Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. "Das sind sogenannte Leuchttürme", erläutert Thomas Schindler, der Leiter des Sachgebiets Zivil- und Katastrophenschutz. Dort gäbe es dann unter anderem Informationen zur aktuellen Lage, warme Getränke, eine Notstromversorgung und Erste Hilfe durch den Rettungsdienst.

Daneben würden im Falle eines Blackouts nach dem Notfallkonzept auch zwei Wärmestuben eingerichtet. Darin könnten sich 500 bis 700 Menschen aufwärmen, so Schindler.

Für den Ernstfall hat die Stadt Landshut unter anderem Notstromaggregate, Kabel, Sprit sowie Wasser, Kissen und Decken eingelagert. Gleichzeitig weist Schindler aber auch darauf hin, dass aktuell keine konkreten Hinweise auf einen Blackout vorlägen. Als Katastrophenschutz bereite man sich aber auf verschiedene Szenarien vor.

Dieselspeicher im Landkreis Deggendorf gefüllt

Ähnlich ist die Lage im Landkreis Deggendorf: Landrat Bernd Sibler (CSU) hält einen länger anhaltenden Stromausfall zwar für unwahrscheinlich, wie er am Montag sagte. Dennoch wolle man vorbereitet sein und auch Sicherheit vermitteln: "Alle Kommunen im Landkreis haben vor allem Treibstoff organisiert – in öffentlicher Hand haben wir mehrere 10.000 Liter Dieselvorräte vorrätig." Alle Kommunen seien vorbereitet. "Wir sind handlungsfähig", sagte Sibler.

Tipps für Notvorrat und Hausapotheke

Das Deggendorfer Landratsamt hat auf seiner Homepage unterdessen eine Seite zum Thema Stromausfall eingerichtet. Hier sollen die Bürger Informationen finden, wie sie zuhause einen Notvorrat anlegen können oder wie die Hausapotheke für Notfälle ausgestattet sein soll.