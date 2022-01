Immer mehr Kirchenaustritte in Schwaben

Immer mehr Menschen im Allgäu treten aus der Kirche aus. In Kaufbeuren zum Beispiel sind es in diesem Monat etwa 70 Austritte und damit laut Standesamtsleiter Mathias Müller fast doppelt so viele wie im Monatsdurchschnitt des vergangenen Jahres. 2021 waren es demnach insgesamt 440 Austritte. Müller sagte dem BR dazu: „Das ist ein noch nie dagewesener Höchststand.“ Man merke, dass die Leute unglaublich erzürnt und enttäuscht seien – und das, obwohl der Grund für den Kirchenaustritt nicht erklärt werden müsse. Termine für einen Kirchenaustritt in Kaufbeuren sind in den kommenden Wochen bereits vergeben.

Kirchenaustritt: Die Nachfrage nach Terminen hat angezogen

In Memmingen habe die Nachfrage nach Terminen im Laufe der Woche ebenfalls spürbar angezogen, erklärte Rainer Nixdorf, Leiter des Standesamtes dort: "Die Tendenz ist spürbar steigend." Momentan betreffe das vor allem Austritte aus der römisch-katholischen Kirche, "es trifft aber alle Konfessionen", sagte Nixdorf. Im Jahr 2020 haben in Memmingen 269 Personen die Kirchen verlassen; 472 waren es im vergangenen Jahr. In diesem Jahr sind es laut Nixdorf bereits 60 Austritte.

Mehr Anfragen als sonst in Lindau

Auch in Lindau am Bodensee gab es in dieser Woche mehr Anfragen als sonst, hieß es im Standesamt. Allerdings liegen die Zahlen demnach ähnlich hoch wie in den vergangenen Jahren. Der Kirchenaustritt muss im Standesamt des Wohnortes erklärt werden – und zwar persönlich. Schriftliche Erklärungen müssen notariell beurkundet sein.

Starke Zunahme der Kirchenaustritte auch in Nordschwaben

Auch in Nordschwaben hat die Zahl der Kirchenaustritte stark zugenommen. Das Günzburger Standesamt verzeichnet in dieser Woche neun Austritte aus der katholischen Kirche und drei aus der evangelischen. Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum zwei Gläubige, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, 2020 war es zu dieser Zeit eine Person.

Andrang schon vor Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens

Das Standesamt Augsburg vermeldet für die bisherige Woche 44 Austritte - allerdings seien die Termine alle vor der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens vereinbart worden. Zu Äußerungen in Bezug dazu sei es in keinem Fall gekommen. Grundsätzlich sei die Nachfrage nach Kirchenaustritten seit geraumer Zeit anhaltend groß. Auch das Standesamt Neu-Ulm bestätigt immer mehr Kirchenaustritte. 2021 waren es ingesamt fast 600, im Vorjahr rund 350.