Immer mehr junge Menschen in der Schuldenfalle

Immer mehr junge Menschen unter 30 Jahren verschulden sich. Wie die Schuldnerberatungsstellen der Caritas in Regensburg und der Diakonie in Landshut dem BR mitteilten, waren knapp ein Fünftel der Ratsuchenden im vergangenen Jahr junge Menschen – eine Steigerung im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent.

Schuldnerberaterin: "nie gelernt, sich Geld einzuteilen"

Meist belaufen sich die Schulden zwar nur auf wenige Hundert Euro, immer häufiger aber auch auf mehrere Tausend oder gar Zehntausend Euro. Mit einer der häufigsten Gründe ist laut Schuldnerberaterin Monika Kortus von der Caritas in Regensburg mangelndes Wissen über Haushalts- und Budgetplanung. Wenn man mit 18 Jahren plötzlich Verträge ohne Unterschrift der Eltern abschließe oder erstmals Miete, Nebenkosten und Versicherungen vom eigenen Gehalt zahlen müsse, verliere man schnell mal den Überblick, so Kortus:

"Sie haben auf der einen Seite nie gelernt sich Geld einzuteilen. Und auf der anderen Seite werden sie überschüttet mit ganz vielen lockenden Angeboten, vor allem in den sozialen Medien." Monika Kortus, Caritas-Schuldnerberaterin

Schulden wegen Ratenzahlungen

Eine häufige Schuldenfalle sind zum Beispiel Mobilfunkverträge mit neuem Handymodell, die mit null Prozent Zinsen werben, bei denen aber hohe Vertragskosten und Verzugszinsen in den AGBs versteckt sind. Ein weiteres Problem: Buy Now, Pay Later. Jetzt mit einem Klick kaufen, später zahlen. Wer online shoppt, kann mittlerweile fast immer auf Rechnung oder in Raten zahlen. Diese Funktion nutzt laut dem aktuellen Jugend-Finanzmonitor der Auskunftei Schufa fast die Hälfte der Unter-30-Jährigen. Oft stehen sie nach Ablauf der Zahlungsfrist vor einer bösen Überraschung. Denn: Wie hoch die Kosten und Zinsen einzelner Anbieter tatsächlich sind, sieht man erst später.

Bekannte Online-Bezahldienste wie Klarna oder PayPal sind omnipräsent und arbeiten mittlerweile mit über 450.000 Online-Händlern zusammen. Problematisch sind auch kleine Einzelabbuchungen über Googlepay oder Applepay, egal ob an der Supermarktkasse oder im Internet, weil sie sich genauso unbemerkt aufsummieren.

Schuldnerberaterin will mehr Präventionsangebote

Wer sich verschuldet hat, sollte sich schnellstmöglich einen Ansprechpartner suchen – entweder die Eltern oder gleich die Schuldnerberatung, empfiehlt die Regensburger Schuldnerberaterin Kortus. Das Ziel in der Schuldnerberatung: neue Schulden vermeiden, das Budget oder Konto stabilisieren – und anschließend die Schulden regulieren. Hier wird den jungen Menschen zum Beispiel beim Umgang mit Gläubigern geholfen. Sie bekommen aber auch Perspektiven aufgezeigt, um zukünftig am Erwerbsleben teilnehmen und schuldenfrei leben zu können.

Um die Entwicklung hin zu mehr Verschuldung bei jungen Menschen zu stoppen, wünscht sich Kortus mehr Präventionsangebote: "Sinnvoll wäre ein flächendeckender Ausbau solcher Angebote, die die finanzielle Bildung der Heranwachsenden ermöglichen." Sie sieht aber auch Eltern in der Verantwortung, ihre Kinder besser über das Thema Finanzen aufzuklären.