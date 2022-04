Immer mehr internationale Studenten am Campus Cham

2011 belächelten es noch viele, als in der Oberpfälzer Kleinstadt Cham ein Campus als Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf gegründet wurde. Cham als Studienstandort? Wer will da schon hin? Jetzt muss der Campus erweitert werden. Grund dafür ist vor allem der große Andrang internationaler Studenten.

International begehrter Studienplatz

Am Campus Cham gibt es zwei rein englischsprachige Master-Studiengänge in den Bereichen Mechatronik und Künstliche Intelligenz. 2.500 Bewerber gab es heuer für die insgesamt rund 100 Studienplätze des Sommersemesters 2022. Es sind vor allem Studenten aus Indien, die nach Cham wollen, aber auch aus Ländern wie Ägypten, Jordanien, Pakistan oder Mexiko. Zum einen liegt das daran, dass seit einigen Jahren in Deutschland rein englischsprachige Studiengänge erlaubt sind, was auch andere Unis konkurrenzfähig zu amerikanischen Hochschulen macht.

Campus-Leiter Jürgen Wittmann: "Es gibt für Deutschland zwei Gründe, warum die herkommen. [...] Wir haben hier im Unterschied zu den USA keine Studiengebühren. Zum anderen zählt der deutsche Abschluss sehr viel."

Längst hat der Campus mit einem Auswahlverfahren auf die steigenden Bewerberzahlen reagiert. 2018 gab es, den deutschsprachigen Bachelor-Studiengang mitgerechnet, hier insgesamt nur 55 Studenten. Jetzt sind es 418, vor allem wegen des internationalen Andrangs.

Bis 2024: Anbau, Bibliothek und Mensa für den Campus

Räumlich klappte das bisher nur deshalb, weil in den zwei Jahren Pandemie die meisten gar nicht hier waren, sondern fast alles online stattfand. Doch das soll sich ändern. Der Campus wird jetzt erweitert, um Platz für Hörsäle, Labore und andere Räume zu haben. Statt des vorhandenen Imbiss-Stands soll es dann eine eigene Mensa geben. Außerdem werden heuer vier neue Professoren und weiteres Personal eingestellt.

Bislang ungelöstes Problem: In Cham gibt es zu wenig Wohnungen für Studenten. Eigentlich müsste ein Studentenwohnheim her, sagt Jürgen Wittmann. Man behilft sich damit, dass der Campus ausländischen Studenten bei der Wohnungssuche hilft und dass man auf Nachbarorte ausweicht.

Was bringen ausländische Studenten der Region?

Ein Teil der ausländischen Studenten nutzt das Visum, das für das Studium nötig ist, als Türöffner für Deutschland. Viele Firmen sind froh, wenn sie nach dem Studium bleiben, so zum Beispiel das Unternehmen AVL Software and Functions in Regensburg. 45 Prozent der rund 630 Mitarbeiter dort sind Ausländer:

"Die ausländischen Studenten sind für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig, weil man einfach nicht genügend Fachkräfte hätte, die diese Stellen besetzen könnten. Wir sehen es in der Firma außerdem positiv, sich interkulturell auszutauschen und andere Perspektiven mit im Team zu haben", sagt Theresa Keller, Abteilungsleiterin am AVL-Standort Roding. AVL war unter anderem wegen der Nähe zum Campus Cham mit einer Zweigstelle nach Roding.

Ausländische Studenten schätzen die Oberpfalz

Software-Entwickler Harish Kumar Mimmala hat in Cham studiert. Der 27-jährige Inder hat in seinem Heimatland Maschinenbau studiert und dann in Cham zwei Jahre Masterstudium angehängt. Seit dem Abschluss vor zwei Jahren arbeitet er bei AVL in Roding. Er möchte erst einmal in Deutschland bleiben:

"Die Arbeitskultur ist wirklich gut. Die Leute hier sind freundlich. Deshalb bleibe ich hier in Bayern und in Cham", sagt Harish Kumar Nimmala. Er stammt aus einer indischen Mega-City und genieße deshalb auch, dass in Cham die Natur vor der Tür liegt. Vielleicht geht er in ein paar Jahren aber zurück nach Indien.