Immer mehr Hausmüll landet in Altkleidercontainern

Im Landkreis Schwandorf landet immer mehr Hausmüll in Altkleidercontainern. Wie das Bayerische Rote Kreuz Schwandorf dem BR auf Anfrage mitteilte, gehe man davon aus, dass die Container im Schnitt mit 15 bis 20 Prozent Hausmüll befüllt sind. Allerdings gebe es dieses Problem "nicht erst seit gestern", so der BRK Kreisgeschäftsführer in Schwandorf, Otto Josef Langenhan. Es handle sich dabei eher um eine "schleichende Entwicklung".

Ekelfaktor für ehrenamtliche Mitarbeiter

Neben gewöhnlichem Hausmüll würden die rund 100 ehrenamtlichen Altkleidersammler in den 97 Containern im Landkreis gelegentlich sogar auf verdorbene Lebensmittel oder gar Spritzen und Besteck von Drogenabhängigen stoßen. Neben der Gefahr, die dabei für die Ehrenamtlichen ausgeht, sei auch der der Ekelfaktor erheblich, sagt Langenhan: "Wenn es überwiegend eklige Sachen sind, oder wenn man mit Dingen konfrontiert wird beim Sammeln, die keinen Spaß machen, dann ist es schon ein Problem, jemanden zu finden, der das dauerhaft freiwillig machen möchte."

Kleidung durch Hausmüll verschmutzt

Neben der Sammelfreude, die bei den ehrenamtlichen Altkleidersammlern dadurch immer mehr nachlasse, hätte der Müll in den Containern aber noch weitere Auswirkungen auf die Arbeit des BRK. So schmälere es auch die Abnehmerpreise, wenn gute Kleidung, die eigentlich weitergegeben werden könnte, durch Müll verunreinigt wird. Außerdem könne weniger "gute Kleidung" in den Containern Platz finden, wenn diese voll mit Müll seien. Das Schwandorfer Rote Kreuz habe bereits vor einiger Zeit die Konsequenzen aus dem Dilemma gezogen und einige Container im Landkreis aufgegeben.

BRK ist gegen Verbote und für Aufklärung

Da auf den Kleidercontainern deutlich gekennzeichnet ist, was in Altkleidercontainer gehört und was nicht, glaubt Langenhan nicht, dass es sich hierbei um Unwissenheit bei den Menschen handelt. "Und wenn man dann verdorbene Lebensmittel reinschmeißt, dann ist es wohl Absicht, denke ich", so der BRK Kreisgeschäftsführer. Die Lösung des Problems sehe er aber nicht darin, die Container per Video zu überwachen oder Strafen anzudrohen. Er setze eher auf Aufklärung und will die Leute um Vernunft bitten. Ihm gehe es nicht darum, dass durch die Vermüllung weniger Geld reinkommen würde, sondern um das Wohl der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

"Es tut mir einfach leid, um die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Die machen das umsonst in ihrer Freizeit und müssen sich dann mit Müll und Unrat rumschlagen, das ist etwas, was gar nicht geht." BRK Kreisgeschäftsführer Schwandorf, Otto Josef Langenhan

Altkleider-Tipps vom BRK

Dabei ist es einfach zu erkennen, was in einen Altkleidercontainer gehört und was nicht. Schließlich sollen die Sachen irgendwann in den Kleiderkammern des BRK landen und zu zehn Prozent an Bedürftige in Katastrophenschutzlagern ausgegeben werden. Neunzig Prozent werden verkauft und weiterverwertet, um mit dem Verkaufserlös die entstandenen Sammelkosten sowie eventuelle Miet- und Energiekosten für die Läden zu decken.

💡 Was darf in den Altkeidercontainer?

Einigermaßen saubere, tragbare, trockene Bekleidung, Schuhe, Taschen oder Haus- und Heimtextilien sollten am besten in Altkleidersäcke, notfalls in Plastiksäcke gepackt, und in die Container gelegt werden.

Sollten die Container voll sein, bittet das BRK, die Säcke nicht außen zu lagern, "da es Menschen gibt, die die Säcke aufreißen, um zu gucken, ob sie selbst etwas gebrauchen können," so Langenhan.