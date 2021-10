Immer mehr giftige Pilze durch Klimawandel

Ursula Hirschmann ist seit 1979 ehrenamtliche Pilzberaterin bei der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg. Daher kennt sie sich mit Pilzen besonders gut aus. Umso überraschter war sie, als sie unlängst in einem Wald bei Nürnberg den orangefuchsigen Raukopf entdeckte, einen tödlichen Giftpilz, der aus deutlich wärmeren Regionen eingewandert ist.

Diesen Pilze kannte Hirschmann nur aus dem Lehrbuch, denn bei uns war er bislang nicht heimisch. Offenbar hat ihn der Klimawandel zu uns gebracht, denn gesichtet wurde er von Experten in letzter Zeit bereits in verschiedenen Regionen in ganz Bayern.

Orangefuchsiger Raukopf wächst offenbar jetzt auch bei uns

Getäuscht hat sich Hirschmann dabei sicher nicht, eine Verwechselung mit dem ebenfalls giftigen Artverwandten, dem spitzgebuckelten Raukopf, ist ausgeschlossen. Das kann manchmal schon passieren, wenn man ganz seltene Arten bestimmen muss, sagt die Expertin, aber diesmal sei das unwahrscheinlich, denn Hirschmann kennt die oft nur minimalen Unterschiede der spezifischen Merkmale.

Ein tückischer Giftpilz

Ursula Hirschmann weiß aus der Literatur, dass dieser Giftpilz ein tückischer Meuchelmörder ist. Sein Verzehr verursacht zunächst nur vermeintlich harmlose Beschwerden. Doch dieser Pilz enthält gefährliche Zellgifte, die schwere Nierenschäden verursachen können. Diese treten oft erst verzögert, meistens zwei Wochen später auf. Wird dann von den behandelnden Medizinern der Zusammenhang zum Pilzverzehr nicht erkannt, kann diese Vergiftung tödlich verlaufen.

Nachts in der Notaufnahme gebraucht

Als Pilzberaterin hat Hirschmann schon viele Leben retten können. Nicht selten muss sie während der Pilzsaison nachts in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in der Region Erbrochenes von Patienten analysieren und helfen. Meistens bleibt von einem ehemaligen Pilzgericht nicht mehr übrig. Das macht die Bestimmung dann oft schwer, weiß sie aus eigener Erfahrung. Daher bittet die Expertin stets einen Rest der verzehrten Pilze aufzubewahren. Oft reichen auch die Putzreste für eine genaue Bestimmung. Wenn die Beschwerden aber erst Tage später auftreten, sei eine Heilung meist aussichtslos, weiß sie aus ihrer über 40-jährigen Tätigkeit.

Gefährliche Doppelgänger – lieber beraten lassen

Es gibt leider keine Regel, mit der man essbare und giftige Pilze ganz einfach, womöglich anhand eines einzigen Kennzeichens sicher voneinander unterscheiden kann. Oft stecken die Unterschiede der giftigen Doppelgänger unsichtbar am Stiel in der Erde. Ein Tipp: Wenn Sie sich unsicher sind, drehen Sie den Pilz vorsichtig aus dem Boden und bewahren Sie ihn getrennt von den restliche auf. Bei der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg können Sie ihn immer zeitnah untersuchen und bestimmen lassen. Auch bei größeren Gruppen scheinbar gleicher Pilze prüfen Sie immer jeden ganz genau, denn ähnlich aussehende Gift- und Speisepilze wachsen oft dicht nebeneinander.

Wann selbst Speisepilze gefährlich werden können

Wenn ein Pilz als essbar bezeichnet wird, gilt dies immer nur für gebratene, gekochte oder gedünstete, nicht aber für rohe Pilze. Mancher Speisepilz wie Marone, Rotkappe, Parasol oder Perlpilz ist roh oder zu kurz, also ungenügend erhitzt, giftig. Meistens verursachen sie nicht eine Pilzvergiftung, denn sie enthalten keine Toxine, sondern eine Lebensmittelvergiftung mit meist heftigem Brechdurchfall. Das gleiche gilt auch für Speisepilze, die zu alt gesammelt werden. Meistens sind die schimmelig, verdorben oder von Maden befallen.

Unbekanntes lieber stehen lassen

Für einen erwachsenen, gesunden Menschen sind je nach Toxingehalt schon 5 bis 50 Gramm grüner Knollenblätterpilz tödlich. In einschlägigen Pilzforen im Internet heißt es immer wieder: Fliegenpilze könnten nach dem Abziehen der Huthaut gegessen werden. Das mag vielleicht so mancher nur deshalb überlebt haben, weil er Pilze mit niedrigem Giftgehalt erwischt hat. Grundsätzlich stimmt dies nicht und ist in der Regel tödlicher Leichtsinn.