Immer mehr gefälschte Impfpässe in Oberfranken

Die Ermittlungsbehörden haben Hinweise, dass in Oberfranken eine steigende Zahl von gefälschten Impfausweisen im Umlauf ist. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Bayreuth sei die Festnahme von insgesamt vier Männern vor zwei Wochen in Bamberg wegen der Herstellung von gefälschten Impfpässen nur die Spitze des Eisbergs gewesen.

Mittlerer vierstelliger Betrag für gefälschten Impfpass

Die Polizei in Oberfranken befasst sich derzeit mit etlichen Fällen von Urkundenfälschungen. Immer mehr Apotheker melden die Vorlage gefälschter Impfpässe. Noch gebe es aber keine Hinweise auf einen organisierten Handel, es handelt sich derzeit noch um Einzeltäter.

Dass sie aber zumindest bereits bandenmäßig agieren, zeigt sich im Falle von Bamberg: Am 19. November war es hier zu drei Festnahmen gekommen. Dabei wurden 70 gefälschte Impfpässe sichergestellt. Im Verlauf des Verfahrens konnte eine weitere Person festgenommen werden.

Der Hauptverdächtige verlangte pro Fälschung einen mittleren vierstelligen Betrag von den Abnehmern. Auch hier werden die Ermittlungen wegen bandenmäßiger und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung von der Kripo Bamberg und der Staatsanwaltschaft weitergeführt. "Im Raum stehen Straftaten nach dem Strafgesetzbuch wie beispielsweise die Urkundenfälschung," erklärt Julia Fug vom Polizeipräsidium Oberfranken. "Und vor allem machen sich nicht nur die Hersteller strafbar, sondern auch die, die den falschen Impfpass gebrauchen. Es handelt sich hier um alles andere als ein Kavaliersdelikt."

Impfpassfälschung: ein bundesweites neues Phänomen

Die Zahl dieser Delikte nimmt zu. Mittlerweile hat sich auch die Gesetzeslage auf Vorschlag der Ampel-Koalition geändert. Seit dem 24. November gibt es den Paragraph 279 im Strafgesetzbuch und dieser regelt die Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen.

"Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr von einem Gesundheitszeugnis der in den §§ 277 und 278 bezeichneten Art Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften dieses Abschnitts mit schwererer Strafe bedroht ist." StGB, § 279 Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Erschreckend hohe Zahl an gefälschten Impfnachweisen

Die Online-Nachrichten "Apotheke adhoc" schreibt: "Apothekerteams schätzen, dass mittlerweile rund jeder zehnte Impfausweis, der in der Apotheke vorgelegt wird, gefälscht ist". Unsicherheit herrscht noch bei Meldungen an die Polizei, denn Apotheker und Apothekerinnen sind eigentlich Berufsgeheimnisträger. Sie dürfen im Prinzip erst einmal nicht bei einem Arzt nachfragen, ob die Impfung wirklich erfolgt ist, außer, ohne Namensnennung.

Das Geschäft mit digitalen gefälschten Impfnachweisen boomt. Entsprechende QR-Codes aus dem In- und Ausland werden in Online-Foren gehandelt. Recherchen von report München zeigen zudem: Apps erkennen die Fälschungen oft nicht.

Fast alle Landeskriminalämter in Deutschland signalisieren einen extremen Anstieg von gefälschten Impfzertifikaten. Als Grund wurde vor allem die 2G-Regel genannt, die den Zugang nur noch für Geimpfte oder Genesene erlaube. Die Dunkelziffer liege hier zudem enorm hoch. Die Polizei arbeite auch in Oberfranken eng mit Apothekern, Arztpraxen aber auch Gastronomen zusammen. So kämen immer mehr Fälschungen ans Licht, erklärt Julia Fug vom Polizeipräsidium Oberfranken gegenüber BR24.