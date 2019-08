Immer mehr Flüchtlinge in Schwaben finden einen Job

Die Zahl von Flüchtlingen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job ist in Schwaben deutlich gestiegen. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die dem BR vorliegen. Demnach hatten Ende 2018 mehr als 7.600 Flüchtlinge einen solchen Arbeitsplatz. Damit hat sich der Wert seit Dezember 2015 mehr als verdreifacht.

Flüchtlinge finden in Industrie, Handel und Gaststätten Jobs

Die Angaben beziehen sich auf die acht wichtigsten Herkunftsländer Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia. Die meisten dieser Beschäftigten sind jünger als 35 Jahre und männlich. Sie haben vor allem in der Industrie, im Handel und im Gastgewerbe eine Stelle gefunden.

Etwas mehr als 50 Prozent der Beschäftigten aus dieser Gruppe werden als Helfer eingesetzt, die übrigen sind als Fachkräfte tätig. Jeder Sechste hat einen Vertrag als Leiharbeiter, die anderen gehören zur jeweiligen Stammbelegschaft. Zusätzlich waren in Schwaben Ende 2018 rund 1.700 Menschen aus den genannten Ländern geringfügig beschäftigt – zum Beispiel im Rahmen eines Minijobs.

Gewerkschaft kritisiert Niedriglohnsektor

Bei der Vorstellung der bayernweiten Zahlen am Dienstag hat die Staatsregierung von einem Erfolg der bayerischen Integrationspolitik gesprochen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten sieht das anders. Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG Schwaben, geht davon aus, dass die meisten Flüchtlinge im Niedriglohnbereich beschäftigt werden. Nach seinen Worten wird in vielen gastronomischen Betrieben lediglich der gesetzliche Mindestlohn gezahlt. Das sei "zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben".

Aus seiner Sicht werden Flüchtlinge so zu Leidtragenden der tarifpolitischen Entwicklung: Lediglich die Hälfte der Betriebe in Bayern unterliege der Tarifbindung, wogegen die Staatsregierung dringend etwas unternehmen müsse. Die NGG versucht laut Lubecki, Flüchtlinge auf ihre Rechte als Arbeitnehmer hinzuweisen. Viele wüssten allerdings gar nicht, dass es Gewerkschaften gibt und welche Aufgaben sie haben.

NGG: Kontakt zu Flüchtlingen schwierig, aber machbar

Die NGG gehe in die Betriebe und suche den Kontakt zu den Neu-Beschäftigten – auch in Fremdsprachen. Dabei handele es sich aber um einen längeren Prozess, so Lubecki: "Das geht nicht von heute auf morgen."