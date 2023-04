Immer mehr Dürren: Landwirtschaft muss umdenken

"Sorgen mache ich mir nicht, ich sehe es eher als Herausforderung", sagt der 22-jährige Lucas Poek aus dem Landkreis Coburg. Er ist konventioneller Landwirt. Und das bereits in vierter Generation. Knapp 300 Hektar bewirtschaftet er mit seinem Vater. Neuerdings auch mit einer schrägen Direktsaatmaschine. In die hat er investiert, um damit möglichst viel Feuchtigkeit aus dem Winter ins Frühjahr mitzunehmen. "Der Boden muss damit weniger bearbeitet werden. Das spart auch Wasser", sagt er. Und davon gibt es in Oberfranken – gerade in der Hauptwachstumsphase der Pflanzen – immer weniger.

Wetter in Oberfranken: Dürre als Normalzustand

Langjährige Forschungen der Uni Bayreuth zeigen: Es sind dramatische Veränderungen des Klimas in Oberfranken festzustellen. "Im weltweiten Schnitt wärmt sich Oberfranken zwei bis dreifach stärker auf als der Rest der Welt. Dadurch ist mehr Wärme vorhanden und dadurch kann auch mehr Wasser verdunsten", sagt Professor Christoph Thomas. Er ist Leiter der Mikrometerologie-Gruppe an der Universität Bayreuth. Auch wenn es in den vergangenen Wochen viel geregnet hat – die Aufzeichnungen zeigen, vor allem der April wird zunehmend trockener. Die Niederschläge wären aber gerade dann wichtig für das Aufgehen der Saat. Hinzu kommen vermehrt Starkregenereignisse im Spätsommer, so Thomas weiter.

"Es braucht keine ausbleibenden Niederschläge, um Dürre zu erzeugen. Allein dadurch, dass die Luft wärmer wird, kann sie mehr Wasserdampf speichern als Gas. Und dadurch wird die Verdunstung so angekurbelt, dass eine Dürre der Normalzustand werden wird." Prof. Christoph Thomas, Leiter der Mikrometerologie Gruppe an der Universität Bayreuth

Neue Herausforderungen in der Landwirtschaft

Die Landwirtinnen und Landwirte stehen so vor neuen Herausforderungen. Aber: Es gibt Möglichkeiten, auf die Trockenheit zu reagieren. Zum Beispiel mit angepasster Technik oder mit Verfahren, die die Wasserspeicherfähigkeit der Böden erhöhen, so Tobias Weggel von den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth. Denn auch die Hersteller landwirtschaftlicher Geräte reagieren auf die veränderten Gegebenheiten.

30 unterschiedliche Maschinen wurden bei einem Aktionstag in Bayreuth vorgestellt. Rund 200 Landwirte aus der gesamten Region waren zu Expertenvorträgen und Praxisvorführungen gekommen. "Die vier Trockenjahre der vergangenen fünf Jahre zeigen, dass man sich damit beschäftigen muss. Ob man will oder nicht. Wir versuchen Antworten zu liefern und Systeme gegenüber zu stellen," so Weggel.

Umdenken immer unausweichlicher

Auch der junge Landwirt Lucas Poek ist gekommen, um seine Direktsaatmaschine vorzustellen. "Wir müssen einfach schauen, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, möglichst lange hinkommen." Ein Fazit des Aktionstages: Ein Umdenken bezüglich Wasserspeicher, Bodenfruchtbarkeit und trockenheitsresistenter Getreidesorten wird immer relevanter für die alltägliche Arbeit der Landwirte. "Vielleicht müssen wir auch wieder mehr alte, robustere Sorten pflanzen. Und nicht immer den höchsten, sondern den stabilsten Ertrag erzielen in den kommenden Jahren", so Poek.