Immer mehr Briten lassen sich einbürgern

Schon seit 1993 lebt Christopher Dagleish in Deutschland. Der Brite ist mit einer Niederbayerin verheiratet und arbeitet an der Universitätsbibliothek in Regensburg. Seit Dezember hat er jetzt nicht nur einen britischen Pass, sondern auch einen deutschen.

"Es war eigentlich eine leichte Entscheidung. Ich möchte einfach die Sicherheit für die Zukunft und die doppelte Staatsbürgerschaft haben." Christopher Dagleish

Auf Nummer sicher gehen

So wie Christopher Dagleish wollten in den letzten Jahren viele Briten, die hier leben und arbeiten, auf Nummer sicher gehen. Jetzt, kurz vor dem Ende der Brexit-Frist, scheinen sich noch einmal mehr Briten für den deutschen Pass zu interessieren. Zumindest in Regensburg haben sich dieses Jahr nochmal einige einbürgern lassen, sagt Stadtsprecherin Juliane von Roenne-Styra.