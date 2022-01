Immer mehr Andrang bei der Tafel in Schrobenhausen

Manchmal wird das Angebot knapp

Die Ehrenamtlichen der Schrobenhausener Tafel sortieren Wurst, Brot und Joghurt in die Regale und Kühlschränke. An diesem Tag fehlt vor allem Obst. Das vorhandene müssen sie nun geschickt aufteilen.

Seit drei Jahren ist Ursula Salvamoser als Ehrenamtliche dabei. Im Nebenraum packt sie Tomaten, Salat, Wurst, Käse und Brot in einen Einkaufskorb und bringt ihn zur Ausgabe. "Möchten Sie noch Joghurt?" fragt sie den älteren Herrn. "Gerne." Der Mann kommt regelmäßig. "Die Rente reicht einfach nicht. Das Geld wird weniger, die Miete mehr. Was soll man machen? Das Angebot der Tafel ist einfach super", sagt er und packt seine Lebensmittel ein.

Familien, Rentner, Flüchtlinge - viele Menschen kommen zur Tafel

An der zweiten Ausgabestelle fragt eine junge Frau nach Babybrei. Im Lager sucht Verena Bartelmann die letzten Gläschen mit Brei zusammen. "Wir haben hier Alleinerziehende mit Kindern, Leute, die in Kurzarbeit sind, Flüchtlinge, Rentner... alles dabei." Der starke Anstieg der vergangenen zwei Jahre liegt ihrer Meinung nach vor allem an Corona. Viele seien in Kurzarbeit oder hätten ihren Job ganz verloren. Bei anderen fielen Minijobs beispielsweise in der Gastronomie weg, mit denen der Lebensunterhalt aufgestockt wurde.

Nachwuchssorgen bei der Tafel

Laut Bayern-Vorstand Peter Zilles kämpfen die Tafeln auch mit Nachwuchsproblemen. "Viele Vorstände gehen auf die 80 zu und es fehlt der Nachwuchs, der übernehmen könnte." Der sei immer schwieriger zu bekommen. In immer mehr Familien arbeiten beide - Zeit für Ehrenamt werde knapp, so Zilles. Das kann auch die Tafel in Schrobenhausen bestätigen: "Wir brauchen dringend Leute, die anpacken können", sagt die Vorsitzende, Verena Bartelmann. Insgesamt gebe es 42 Helfer, rund 30 seien aktiv.

Die letzten Taschen und Körbe werden gepackt - und sie sind gut gefüllt. Wie es in der nächsten Woche aussieht, weiß noch keiner.