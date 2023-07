Immer im Augen behalten: Kinder im Freibad

Sonne pur und Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke: Schon lange vor den Sommerferien sind viele Familien in Freibädern und an Badeseen unterwegs. Jetzt machen Bademeister noch einmal klar: Die Aufsichtspflicht über die Kinder liegt bei ihren Eltern.

Fünfjährigen bewusstlos aus dem Nichtschwimmer-Becken geholt

Erst vor einigen Tagen war im Dillinger Freibad ein Fünfjähriger allein im Nichtschwimmerbecken. Aus bislang ungeklärter Ursache ging er dort unter, bei einer Wassertiefe von 1,20 Meter. Zwei unbeteiligte Frauen bemerkten den Zwischenfall und holten das bewusstlose Kind aus dem Wasser. Die Badeaufsicht leistete Erste Hilfe. Der Fünfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater des Buben wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht.

"Seepferdchen" schützt nicht vor Gefahren im Wasser

Auch Ralf Großmann, der erste Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Schwimmmeister, appelliert: Eltern sollten ihre Kinder beim Baden immer im Augen behalten. Denn auch das "Seepferdchen"-Schwimmabzeichen schützt nicht vor gefährlichen Situationen im Wasser. Auf Rutschen, an Sprungtürmen oder bei anderen Attraktionen können Gefahren für die unerfahrenen Schwimmer lauern, zum Beispiel durch Strömungen, sagt der Meitinger Schwimmmeister.

Jeden Besucher im Auge haben - auch für Bademeister unmöglich

Großmann und seine Kollegen erleben es inzwischen fast täglich, dass Kinder ohne die Aufsicht in die Becken steigen. Die Eltern lägen oft weit entfernt auf den Liegewiesen und glaubten: "Der Bademeister macht das schon." Ein Irrtum, wie Großmann warnt. An manchen Tagen kommen fast 2.000 Besucher in sein Freibad. Unmöglich, da jeden Besucher im Auge zu behalten. "Wir sind darauf angewiesen, dass Leute zu uns kommen und sagen: 'Da ist einer allein im Becken, der gar nicht schwimmen kann.'"

Eltern sollten prüfen, wie fit ihre Kinder im Wasser sind

Manches Kind ist mit vier Jahren schon wie ein Fisch im Wasser. Ein anderes tut sich noch mit neun Jahren schwer beim Schwimmen. Deshalb empfiehlt Schwimmmeister Ralf Großmann, dass Eltern sich genau ansehen, wie fit ihr Kind im Wasser ist. Denn auch Schwimmflügel bieten im Zweifelsfall keine Sicherheit vor dem Ertrinken. Darum sollte immer jemand dabei sein, wenn der Nachwuchs ins Wasser geht. Denn: "Ein Kind geht leise unter, das kriegt man nicht mit, das schreit nicht."

In den Freibädern machen zudem Aushänge darauf aufmerksam, dass die Aufsichtspflicht bei den Eltern liegt oder bei den begleitenden Erwachsenen.